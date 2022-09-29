الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة تواجه تشكيلا عصابيا نصب على المواطنين فى أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) لممارستهما نشاطا إجراميا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك من خلال من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يزعما خلالهم قدرتهما على توفير حجز شقق سكنية بإحدى المناطق الساحلية بأسعار مخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك على خلاف الحقيقة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعُثر بحوزتهما على (هواتف محموله) بفحصهم فنياً تبين وجود آثار دلائل على إرتكابهما تلك الوقائع ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب على المواطنين

وضع قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".