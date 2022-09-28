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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داليا أيمن: المتحف المصري مازال يؤدي رسالته كصرح ثقافي وتعليمي عريق |فيديو

داليا أيمن
داليا أيمن

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن وزارة الآثار خلال الفترة الماضية قامت ببذل جهود كبيرة وإقامة عدد كبير من الاحتفالات والتي أبهرت العالم كله، لافتة إلى أن جميع الزوار كانوا مبهورين بما رأوه على أرض الواقع .

وأشارت “أيمن” خلال تقديم برنامج" صباح البلد" والمُذاع عبر فضائية صدى البلد، إلى أن وزارة الآثار بالأمس أرسلت عدد من الرسائل المهمة للعالم بأن المتحف المصري بالتحرير يشهد تطوير كبير لمنافسة غيره من المتاحف الكبرى وأنه مازال يؤدي رسالته كصرح ثقافي و تعليمي عريق.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للأثار التابع لوزارة السياحة قرر السماح لجميع للمصريين والأفارقة والأجانب المقيمين في مصر بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية بجميع محافظات الجمهورية أمس الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 والدخول مجانا.

وجاء هذا القرار للاحتفال بمناسبة يوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات.
 

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