انتحلوا صفة ضابط .. اعترافات ضحية عصابة الست هانم

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية 12 متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بانتحال صفة ضباط بالأمن الوطني وتكوين تشكل عصابي تخصص في الخطف والإكراه.

اعترافات الضحية

س/ ما هي تفصيلات بلاغك ؟

ج/ اللي حصل أنا و مراتي وبني كنا لسة راجعين من برا و أول ما دخلنا البيت بعدها بخمس دقايق الباب خبط وسألت مين قالولي أحنا أمن دولة و بعدين قلتلهم أنتوا عايزين أيه قالولي أفتح واحنا هنقولك فكلمت جارى اللي تحتى على طول قبل مافتحلهم وقلتله في ناس بتخبط عليا و بيقولي أحنا امن دولة أول ما قفلت معاه التليفون لقيت بابا الشقة اتكسر ودخلوا ضربونی و شتموا مراتی وخدوني في الأسانسير و نزلنا تحت ركبوني عربية ميكروباص كانت معاهم و بعدين غموا عنيا وکلبشونی و مشيوا بيا حوالي ساعة ونص تقريباً و بعدين وصلنا لمكان و هناك قالولي أنت هنا في مقر أمن الدولة و بعدين دخلوني مكان فضلت قاعد فيه مدة طويلة و أنا متكلبش ومتغمى وبعدين حد إدانى حاجة كلتها و بعدها جابلي عصير بعد ما شربته حسيت إن أنا جسمى متخدر و بعدين خادونی و ركبوني في شنطة عربية وبعدها محستش بحاجة غير و أنا في منزل واحدة ست وأول ما فوقت لقيتها قاعدة في وشي و جنبها ثلاثة أشخاص بعدها لقيت اللي الست بتقولي أنا جيباك هنا عشان تجبلى واحد رجل اعمال بدور عليه قلتلها أنا سايب الشغل معاه من شهر أغسطس و معرفش عنه أي حاجة قالتلي ما أنت یا تجبهو يا هدبحك أنت ومراتك وولادك الأثنين وبعدين خدوني في عربية دوبل كبينه و فضلوا يلفوا بيا شوية وكانوا مغمين عنيا وبعدين ودوني في بيت و قعدوني فيه وفضلت في البيت یومین وبعدين بعتولی محامی مضاني على خمسة عشر دفتر عقد إيجار شقة وعقد عمل بتاريخ قديم بشهر واحد وسيارة بإيصال أمانة على أساس أنا شغال في شركة بتاعت اللي الست وودوني على بيتها تاني وهناك قالتلي أنت هتتصل برجل الأعمال و تقله عايز أرجع الشغل تاني عشان نعرف نحدد مكانه ونبعت الناس اللي جابوك يجبوه يا إما هتعرفنا بيت أمه في التجمع وأبعت الناس يجبوه في اليوم اللي بيروح فيه لأمه يوم الجمعة و بعدين أنا سألتها عن الورق اللي أنا مضيت عليه قالتلي مجرد مستلم اللي انا عايزاه هديك الورق اللي أنت مضيت عليه و بعدين يوم الجمعة خدتني معاها في العربية بتاعتها هي و رجالتها و رجعنا على القاهرة و نزلوني عند نزله علي الطريق في نفس اليوم طلعت على القسم وبلغت عنهم

س/ وما الذي حدث عقب ذلك ؟

ج/ أنا بعد كدا سمعت أذان الضهر بس معرفش بعدها بوقت أد أيه لقيت اللي معايا في الأوضه جابلي عصير و بيقولى أشرب قلتله العصير مر ليكون بايظ ، قالي لا متخفش و بعد مشربت شوية حسيت إن جسمی متخدر و سمعت حد بينده على الشخص اللي معايا في الأوضه و بيقوله هاته العربية جت ، فأنا قلتله عربية أيه هو مش أنا هقابل الريس بتاع أمن الدولة قالي لأ أنت هيحققوا معاك في سجن وادي النطرون و بعدين ركبوني في شنطة عربية و أنا مكنتش حاسس بحاجة غير بهلاوس بسبب العصير وحاسس ان أنا متخدر و مش حاسس غير بعربية بتتحرك و بعدها محستش بحاجة غير و أنا في بيت الست هانم

نص أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا المجني عليه كرها عنه بان اقتحموا محل سكنه واقتادوه عنوة بسيارة، مقصين إياه عن ذوية لمسكن أعدوه لاحتجازه واستتبعوا ذلك بإقتياده لمسكن المتهمة الحادية عشر على إثر خلافات بينهم

وحجزوا المجني عليه عمدا بدون أمر أحد الحكام المختصين كما تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية بأن ادعوا كونهم أفراد ضبط بقطاع الأمن الوطني دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة ودخلوا بيت الضحية وخطفوه

وتعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقطوا له بغير رضوه مقاطع مرئيه عقب ارتكابهم جرائمهم.