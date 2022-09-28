تفاصيل التنقل الكهربائى تزامنا مع خطة الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ

تشهد القاهرة الحدث الأول من نوعه الخاص بالتنقل الكهربائي تزامنا مع خطة الدولة لاستضافة مؤتمر البيئة والمناخ "COP27"

يضم المعرض والحدث ٢٠٠٠ شخص من رواد هذا المجال، من الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، من المستثمرين، و الجهات الحكومية، و الجهات الإعلامية والمديرين التنفيذيين من كبرى الشركات ويهدف هذا الملتقي الأول إلي اعادة تصور و تقديم حلول ذكية للتنقل المستدام.

يستضيف هذا المعرض مناقشات و حوارات ما بين رواد هذا المجال من الشركات العالمية والمصنعين ومقدمي الخدمات لاستعراض الحلول واخر التكنولوجيا التي تم التوصل لها في هذا القطاع.

حضور المعرض يتم من خلال التسجيل الالكتروني و بدعوات في الحفلة الافتتاحية بحضور الجهات الحكومية والشركات العالمية.

وعن مؤتمر “Next in Mobility” فهو تعاون مشترك بين "الجريك كامبس" وشركة "اليكترفايد" يتدفق لجمع قادة الصناعة في مصر لتسريع التحول للطاقات اوالتنقل المستدام دعماً لخطة الدولة في هذا الملف وتزامناً مع مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر هذا العام COP27