عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل التنقل الكهربائى تزامنا مع خطة الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ

صدى البلد

تشهد  القاهرة الحدث الأول من نوعه الخاص بالتنقل الكهربائي تزامنا مع خطة الدولة لاستضافة مؤتمر البيئة والمناخ "COP27"

يضم  المعرض والحدث ٢٠٠٠ شخص من رواد هذا المجال، من الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، من المستثمرين، و الجهات الحكومية، و الجهات الإعلامية والمديرين التنفيذيين من كبرى الشركات ويهدف هذا الملتقي الأول إلي اعادة تصور و تقديم حلول ذكية للتنقل المستدام.

يستضيف هذا المعرض مناقشات و حوارات ما بين رواد هذا المجال من الشركات العالمية والمصنعين ومقدمي الخدمات لاستعراض الحلول واخر التكنولوجيا التي تم التوصل لها في هذا القطاع.

حضور المعرض يتم من خلال التسجيل الالكتروني و بدعوات في الحفلة الافتتاحية بحضور الجهات الحكومية والشركات العالمية.

وعن مؤتمر “Next in Mobility” فهو تعاون مشترك بين "الجريك كامبس" وشركة "اليكترفايد" يتدفق لجمع قادة الصناعة في مصر لتسريع التحول للطاقات اوالتنقل المستدام دعماً لخطة الدولة في هذا الملف وتزامناً مع مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر هذا العام COP27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك لا يصلح للاستخدام الآدمي

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

ترشيحاتنا

المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية| لا تقلق من احتكار السلع وجشع التجار بعد الآن.. تفاصيل

بعد إعلان القبض عليه.. تعرف على العقوبة المنتظرة لـ إبراهيم مالك

بعد ثبوت تعاطي سائق طريق السويس «الآيس».. مخاطر المخدر وطرق اكتشافه

لحظة هروب طلاب مدرسة بعد القصف الإيراني لـ شمال العراق |فيديو وصور

صلاح مصيلحي: هذا العام سيتم إنتاج 2 مليون طن من الأسماك

صيغة للاستغفار تمحو الذنوب مهما كان حجمها .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده|سر عدم تحلل جثمان علاء ولى الدين بعد 19 عاما

نصائح للسيدات في ملابس أبناءهم خاصة مع دخول المدارس

أفضل تحليل للكشف عن سبب تساقط الشعر.. وتخلصي منه بهذا العلاج

محبة سعيد صالح تسببت في الهجوم عليه|ما لا تعرفه عن فكري صادق

فيديو

رفض الزمالك.. حقيقة توسط حسن حمدي لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب/فيديوجراف

يصيب الكبار والصغار.. نجوم أصيبوا بمرض الزهايمر ورحلوا به

نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية.. اعترافات منة عرفة تثير الجدل.. ورد فعل الأخيرة صادم.. فيديو

عبد الله حسن: زواجي من غادة رجب وراء غيابي عن الساحة الغنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ