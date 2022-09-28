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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل أسفل عجلات قطار «أسوان - القاهرة» بسوهاج

صدى البلد

لقي عامل في منتصف الثلاثينيات من العُمر، مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار "أسوان - القاهرة"، أثناء مروره شريط السكة الحديد دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من مكان غير مُخصّص لعبور المُشاة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بمصرع عامل دهسًا أسفل عجلات قطار "أسوان - القاهرة".

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء مرور (ا. م- 32 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، صدمه قطار "أسون- القاهرة"؛ ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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