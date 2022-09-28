عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محيي الدين: توسيع نطاق المشروعات المناخية يسهم في خلق فرص عمل جديدة

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين

أكد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة  المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدةCOP27 والمبعوث الخاص لـ الأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن  التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر صلابة في مواجهة التغيرات المناخية قادر على أن يكون محركًا لخلق فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة مجلس حقوق الإنسان التي ناقشت  الحق في العمل في ضوء الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ وذلك في  إطار الاقتصادات المستدامة والشاملة، وذلك بحضور كاتارينا ستاش ، نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان، و السفير  أحمد إيهاب  جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف والسيدة ندى الناشف ، القائم بأعمال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

txt

محي الدين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم في تحقيق تنمية صديقة للبيئة

txt

محيي الدين يشدد على أهمية تنفيذ اتفاق باريس للمناخ رغم التحديات العالمية


وكشف رائد المناخ عن وجود تحديات تواجه  العمال والمجتمعات والبلدان مع حدوث هذا الانتقال البيئي، مشددا على ضرورة تبني نهج شامل يدمج  الأبعاد البيئية والاجتماعية وحوكمة الاستثمار في استراتيجيات معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ.


وفي السياق ذاته، أكد محيي الدين على ضرورة تعزيز العمل المناخي  في إطار أهداف التنمية المستدامة حيث يعد العمل المناخي هو الهدف ال 13 من خطة عمل أكثر شمولاً لـ 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة ، بما في ذلك الهدف الثامن  بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي .

و أضاف رائد المناخ أنه يجب أن يفي التدرج الخاص بالتحول للتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات والتخفيض التدريجي للتقنيات عالية الانبعاثات بحقوق واحتياجات جميع المتأثرين بهذا التحول ، بما في ذلك حقهم في العمل.

من ناحية أخرى أكد محيي الدين أن ضمان ايجاد مسارات آمنة للقوى العاملة وجعل هذا الملف في صميم عملية الانتقال يسهم في تحقيق انتقال عادل وناجح.


كما شدد محيي الدين على ضرورة  ترجمة الاتفاقات والتعهدات إلى مبادرات ملموسة من خلال توسيع نطاق المشاريع المناخية مما يسهم في خلق وظائف جديدة، وعلى الرغم من  أن بعض القطاعات والمجتمعات قد تتعرض لخسارة مباشرة في الوظائف بسبب التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون ،  أكد رائد المناخ أنه يمكن إنشاء المزيد من الوظائف  من خلال تطوير القطاعات الخضراء 

وأبرز رائد المناخ مبادرتين هامتين على المستويين الإقليمي والمحلي مشيرا إلى الموائد الخمس الإقليمية المستديرة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع رواد المناخ واللجان الإقليمية للأمم المتحدة حيث تم عرض مشروعات جاهزة للتمويل في مجالات التخفيف والتكيف وهذا يعد  دليلًا ممتازًا على أن الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون يمكن أن يخلق بالفعل المزيد من فرص العمل.

أما على المستوى المحلي ، أطلقت الحكومة المصرية "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية محافظات مصر" كمبادرة رائدة في مجالات تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومعالجة آثار تغير المناخ ، وتنفيذ التحول الرقمي. تهدف المبادرة إلى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشاريع الخضراء والذكية ، والتي تقدم حلولاً مناخية مبتكرة على المستويات المحلية ، وحشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع. الجدير بالذكر أن الدكتور محيي الدين يترأس لجنة التحكيم الوطنية المسؤولة عن اختيار المشاريع الفائزة التي سيتم تقديمها في COP27.

محمود محيي الدين الأمم المتحدة التغيرات المناخية الاقتصادات المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك لا يصلح للاستخدام الآدمي

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

موضوعات متعلقة

التخطيط تواصل تقييم المحافظات لمشروعات المبادرة الوطنية الخضراء والذكية

المدير الإقليمي لشركة أوبر: 14 مليون راكب و700 ألف سائق بمصر

بعد هبوطه عالميا.. تراجع حاد لـ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-9-2022

محيي الدين يشدد على أهمية تنفيذ اتفاق باريس للمناخ رغم التحديات العالمية

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 28-9-2022

تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 28-9-2022

الشباب الأفريقي يطالبون الحكومات بإشراكهم في سياسات مواجهة تغير المناخ

ترشيحاتنا

الحوار الوطني ينشر السيرة الذاتية لمقرري المحاور واللجان

حقوق ومزايا كفلها القانون لرعاية المصريين فى الخارج.. تعرف عليها

بعد تصدرها الترند.. شاهد| ياسمين عز ترفض عمليات التجميل: الجمال في الروح!

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1120 جنيهًا

إعارة لمدة عام.. نجم فيوتشر ينضم لـ الوحدة الإماراتي |تفاصيل

أسرة تعيش مع جثة محنطة لمدة 18 شهرا.. واقعة أرعبت الهند| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده|سر عدم تحلل جثمان علاء ولى الدين بعد 19 عاما

نصائح للسيدات في ملابس أبناءهم خاصة مع دخول المدارس

أفضل تحليل للكشف عن سبب تساقط الشعر.. وتخلصي منه بهذا العلاج

محبة سعيد صالح تسببت في الهجوم عليه|ما لا تعرفه عن فكري صادق

فيديو

رفض الزمالك.. حقيقة توسط حسن حمدي لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب/فيديوجراف

يصيب الكبار والصغار.. نجوم أصيبوا بمرض الزهايمر ورحلوا به

نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية.. اعترافات منة عرفة تثير الجدل.. ورد فعل الأخيرة صادم.. فيديو

عبد الله حسن: زواجي من غادة رجب وراء غيابي عن الساحة الغنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ