حزب المؤتمر يقيم احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه

بحضور عمرو موسى..

وجه الدكتور مجدي مرشد، القائم بأعمال حزب المؤتمر، تحية شكر وتقدير للمشاركين في ندوة بعنوان "مصر جديدة" والتى أقامها الحزب مساء أمس بمقره في التجمع الخامس بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه.

وأثنى "مرشد"، على دور رؤساء الحزب السابقين وعلى رأسهم الوزير عمرو موسى، قائلا إنه كان له دور في تأسيس وتجديد حزب المؤتمر، والوزير محمد العرابي ، كما أن الربان عمر صميدة كان له الفضل الكبير، موضحا أن الحزب يحاول المضي قدما وراء القيادة السياسية في بناء مصر جديدة، والمشاركة في العملية السياسية وإخراج كوادر قادرة على القيادة.

ومن جانبه قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والرئيس الشرفي لحزب المؤتمر، إنه من الضروري أن تتحول مصر إلي مصر جديدة، وتترك الماضي لتعمل من أجل المستقبل.

وأشار الوزير عمرو موسى إلى أنه من المهم أن يكون هناك حوار قوي وجاد وصحيح نستمع له ونعمل من أجل إنجاحه، منوها أن التوجهات السياسية مختلفة ويجب العمل معا جنبا إلى جنب ، مشددا على أنه يجب أن نحترم مبدأ المواطنة والمساواة طبقا لما أقره الدستور المصري.

وتابع موسى، أن الحوار الوطني فرصة لفتح الباب للاراء المختلفة من أجل أن نستمع الى كل الاراء، متسائلا ماذا يحب ان يرى المصريين في ٢٠٥٠، وما هي الحقوق والمواطنة التي يجب ان نصل اليها وكيف نصل اليها، موضحا أن المصريين يريدون الحصول على تعليم جيد ورعاية صحية جيدة.

وأكد أن مصر تواجه مشكلة سكانية كبيرة، ويجب ألا تسقط هذه القضية من النقاشات المستمرة، منوها إلى أنه في عام ١٩٩٥ كان هناك مؤتمر للسكان وناقش كل الامور المتعلقة بالمشكلة السكانية في المنطقة، وتم الاتفاق على ضرورة تمكين الأسرة المصرية ان تتعامل مع هذا الموضوع بجدية وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.

واستطرد الأمين العام السابق أنه يجب الوصول إلى المرأة الريفية ودعمها، مشددا على ضرورة الوصول إلى كل القرى في الوجه البحري والقبلي ومعرفة الآراء المختلفة والوضع الاقتصادي وارتباطه بالزيادة السكانية، وأوضح أنه يجب أن يتم وضع هذه المشكلة على رأس أولويات الحوار الوطني.

أما بالنسبة للشأن الخارجي شدد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على أن التسليح النووي خطير جدا ويهدد الأمم، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي مطالبة دولة ما بعدم التسلح النووي، في حين ترك الأمر مفتوح بالنسبة لدول أخرى مثل إسرائيل.

وطالب موسى بضرورة منع السلاح النووي بالشرق الأوسط ومنع الدول من التسليح به، لأنه يهدد سلامة الدول.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، أكد موسى أن الحرب ستطول ولن تنتهي سريعا، مشيرا إلى أن العالم يمر بظروف صعبة على الجميع.

وحضر الاحتفالية ، عدد كبير من الشخصيات العامه والسياسية والوزراء السابقين ،واعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ ، النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، النائب عمرو درويش ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب ،و النائب محمد طلبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ ، اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ، النائب هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ ، النائبة حنان عوض عضو مجلس النواب ، النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب ، النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب ، ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل.

وأيضا الدكتور جلال السعيد وزير النقل السابق ،اللواء أمين راضي الأمين العام السابق لحزب المؤتمر ، اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور محمد بدران نائب رئيس حزب مصر اكتوبر،الدكتور محمد جمال حنفي نائب رئيس حزب مصر اكتوبر، النائب السابق محمد الغول، الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب السابق والمتحدث السابق لمجلس النواب ، داليا الإتربي حزب الحركة الوطنية.