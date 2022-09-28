المستشار حنفي جبالي يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.. صور

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالسيد/ روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤكداً على مكانة فلسطين المميزة في قلوب المصريين والعرب جميعاً، مُشدداً على التزام الدولة المصرية والشعب المصري بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الفلسطينية مع تقديم كافة أشكال الدعم للمجلس الوطني الفلسطيني من أجل القيام بدوره كممثل للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد السيد/ روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على اعتزازه بهذا اللقاء مشيراً إلى أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر لفلسطين، مؤكداً على فخره بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبيرة في مواجهة الإرهاب، مُشدداً على أنه لولا تلك الجهود لسقطت المنطقة بالكامل في يد الإرهاب ومُشيداً أيضاً بجهود الدولة المصرية في لم شمل البيت الفلسطيني الداخلي.