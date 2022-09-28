مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها فى مياه ترعة، بدائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر أبو الأخضر دائرة مركز فاقوس.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم 7162 (ر ق و) في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة أخر كانوا يستقلون السيارة.

وتم انتشال الجثامين بواسطة قوات الإنقاذ النهري، ونقلهم إلى مستشفى فاقوس وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.