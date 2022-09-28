مختار توفيق : جار دراسة لسن قانون ضريبى جديد خلال الفترة المقبله

اكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب انه جارى دراسة ادخال تعديلات على قانون الضرائب الحالى ، او سن قانون جديد يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبله

وأضاف توفيق خلال مؤتمر لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم الاربعاء ان عملية التهرب الضريبى تكون هناك مواجهه بين المصلحة والممول قبل الإحالة للنيابة العامة

ولفت توفيق الى ان نظام الفاتورة الإلكترونية من الانظمة التى تمنع عملية التهرب الضريبى، لافتا الى ان المشكله فى عملية التهرب تكون من خلال فواتير وهمية

وأكد أنه تم العمل بالفاتورة الإلكترونية، فأنه اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٣ وبالتالي لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

وأضاف توفيق، أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

وطالب جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.