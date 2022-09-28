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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يضغط لخطف نجم الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي بيراميدز يحاول الضغط بكل قوة على نادي الزمالك، من أجل الحصول على توقيع محمد عبدالغني مدافع الفريق، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "كان هناك محاولات لضم مدافع الزمالك، بالموسم الماضي ولكنها فشلت في اللحظات الأخيرة، وهو ما يجعل الفريق السماوي يحاول مجددًا من أجله".

وأضاف أمير هشام: "بيراميدز يسعى لتدعيم خط الدفاع، ولكن الأمور ستكون صعبة بشأن رحيل اللاعب، في ظل عدم استعداد القلعة البيضاء في التفريط بخدماته".

 بيراميدز يواجه هلال الساحل ذهابًا وإيابًا بالقاهرة

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن مواعيد مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين بيراميدز ونظيره خلال الساحل السوداني.

وأخطر النادي السوداني الاتحاد الأفريقي، بموافقته على خوض مباراتي الذهاب والإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وبالتنسيق مع إدارة نادي بيراميدز.

وتقرر أن تكون مباراة الذهاب يوم 8 أكتوبر المقبل في السادسة مساء، بملعب الدفاع الجوي، فيما تقام مواجهة الإياب بين الفريقين بنفس الملعب، في السادسة من مساء يوم 15 أكتوبر.

يذكر أن نادي هلال الساحل السوداني نجح في التأهل لدور الـ 32 من الكونفدرالية بعد إقصاء نظيره نادي جيتا جولد التنزاني في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

 

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