نجم الأهلي السابق: فيتوريا من أفضل قرارات الاتحاد المصري.. وحمادة وعاشور أبرز النجوم

أكد ماهر همام، نجم النادي الأهلي السابق، أن وجود البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، في منصبه، هو من أفضل القرارات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال همام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "فيتوريا ظهر بشكل مميز حتى خارج الملعب، هو صاحب شخصية قوية وهو ما يساعد اللاعبين على التأقلم والراحة".

وأضاف: "مواجهتا النيجر وليبيريا وديًا، بالرغم من أنهما من المستوى المتوسط، ولكن أنا أفضل التدرج، وحال خوض مواجهات قوية من الممكن أن يهتز الفريق حال أي خسارة".

واختتم همام مداخلته قائلة: "فيتوريا ضم محمود حمادة، لاعب فاركو، وكان على صواب كبير باختياره، واللاعب قدم مستوى مميزا بجانب إمام عاشور خلال الوديتين".

ويسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لمواصلة تدعيم صفوفه، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، بالتعاقد صفقة أجنبية جديدة.

الأهلي يقترب من ضم ثالث هدافي الدوري البرازيلي

ووفقا للصحفي البرازيلي الموثوق لورينز أوسكار، فإن الأهلي حاليا يتفاوض مع نادي آفي البرازيلي من أجل الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي جويلهيرم بيسولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الصحفي البرازيلي، أن الأهلي يريد الحصول على بيسولي ثالث هدافي الدوري البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء نهائيا، بعد نهاية الموسم الجديد.

وأشار الصحفي البرازيلي إلى أن المفاوضات بين النادي الأهلي وآفي البرازيلي ما زالت مستمرة في الوقت الحالي من أجل الوصول إلى الصيغة المناسبة.

وكان النادي الأهلي أعلن تعاقده مع 3 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وهم: شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي"، إضافة إلى البرازيلي برونو سافيو.