جاري التأكد من صحتها.. صور متداولة للقبض على البلوجر إبراهيم تيك توك..شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور للبلوجر إبراهيم الملك الشهير علي موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك.

وظهر إبراهيم الملك في الصور أثناء ضبطه من قوات الأمن، بعد أن طلب الجمهور القبض عليه و سجلت عدة قضايا ضده.

ولكن لم يتم حتي الآن تأكيد صحة الصور المتداولة.

إبراهيم : ما ينفعش أطلب من واحدة ترقص وتقولي لأ!

ومن أبرز 3 حوارات مع سيدات يتحدث إليهن في لايفات عبر تطبيق تيك توك الشهير والذي يشاهده مختلف الأعمار والفئات، دار بينهما هذا الحوار : «يقول إبراهيم: ما ينفعش أطلب من واحدة ترقص وتقولي لا، عيب دا فيه ملك، تبقي مش كويسة، لو جيتي للحق والعدل يتعمل لي أنا صف جواري على اليمين وصف جواري على الشمال»، وأضاف في حديثه مع سيدة أخرى: «أنا مش بقولك ارقصيلي، تجيب: انت عندك حد يعلمني، يرد: التلفزيون مليان يا شهد، اتعلمي الرقص الشرقي يا شهد، وأنا تحت أمرك في أي جولة باللعبة، ما ينفعش يا شهد تكوني ما بتعرفيش ترقصي شرقيوألعب معاكي، ترد علنا: طب انت بتعرف وتعلمني، يجيب: يا شهد انا راجل ما يعرفش يرقص، أنا راجل يشاهد الرقص، ترد: دا لو رقصت هتكون قمر والناس هتحبك أكثر يا إبراهيم»، وتابع في حديثه مع ثالثة والتي بصقت في وجهة نهاية البث المباشر معها: «اسمي مني.. بتعرفي ترقصي شرقي؟».