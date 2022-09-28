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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يواجه هزيمة كبيرة .. الجيش الأوكراني يحاصر القوات الروسية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

يحاصر الجيش الأوكراني القوات الروسية في ليمان، وهي بلدة محتلة في شمال شرق أوكرانيا، في الوقت الذي تواصل فيه كييف هجومها المضاد لاستعادة الأراضي التي استولت عليها.

وتظهر الخرائط التي تفصل التقدم الأوكراني في المنطقة أن قواتها تتحرك شمالا عبر نهر سيفيرسكي دونيتس من مناطق شرق وغرب المدينة، وشرقا عبر نهر أوسكيل من مواقع شمال ليمان.

وقدرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا واصلت خلال الأيام القليلة الماضية عملياتها الهجومية في شمال شرق البلاد. وتقدمت وحداتها على محورين على الأقل شرقا من خط نهري أوسكيل وسيفيرسكي دونيتس، حيث تعززت القوات بعد تقدمها السابق في وقت سابق من الشهر.

وقال مايك مارتن، الزميل في قسم دراسات الحرب في كلية كينجز كوليدج في لندن، على “تويتر” إن “القوات الأوكرانية قد تحاصر القوات الروسية في نهاية المطاف في ليمان”.

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وكتب على تويتر: “القيادة على الأجنحة شمال وشرق ليمان، مما دفع الروس إلى تعزيز هذا التقاطع الحاسم للسكك الحديدية. ثم قم بقيادة حركة تطويق أكبر بكثير لمحاصرة الكثير”.

ويأتي ذلك بعد هجوم مضاد ناجح من قبل أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، والذي شهد استعادة كييف لمساحات شاسعة من أراضيها من روسيا.

وقالت القوات الأوكرانية إنها استعادت أكثر من 3000 ميل مربع من القوات الروسية في أقل من أسبوعين واستعادت بلدات ومدنا وقطعت خطوط الإمداد الروسية.

ورد بوتين في 21 سبتمبر بالإعلان عن تعبئة عسكرية جزئية لما يصل إلى 300 ألف مواطن، في حين أجرى المسؤولون المعينون من قبل روسيا استفتاءات صورية على الانضمام إلى روسيا في دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون.

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