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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض المستوطنة يجمع تعهدات بقيمة 14.2 مليار دولار

صدى البلد

أعلن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا عن الحصول على تعهدات بتوفير 14.2 مليار دولار لمكافحة الأمراض المستوطنة في إفريقيا ودول أخرى.
وذكر الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في بيان أن الأمراض المستوطنة بحاجة لما قيمته 59 مليار دولار لكن ما تم جمعه بالفعل 14.2 مليار دولار خلال ثلاثة سنوات مقبلة.
وأكد البيان أن المخصصات المالية تغطي"إنقاذ حياة 20 مليون شخص، وتجنب 450 مليون إصابة جديدة، وتعزز النظم الصحية والمجتمعية حتى لا يترك أحدًا خلف الركب وطرح برامج مرنة في مواجهة الصدمات المستقبلية".
وأضاف أن "عشرين دولة شريكة منفذة - 18 من القارة الأفريقية - تعهدت أيضًا بتقديم الدعم، مع زيادة عدد كبير من تعهداتها، وسط ظهور عدد قليل من المانحين الجدد لأول مرة، مثل إندونيسيا التي تعهدت بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي".
وذكر البيان أن إسهامات مكافحة الملاريا والسل والإيدز تضررت بشدة بسبب الانشغال باحتواء جائحة كورونا، إذ تخفض جهود المكافحة معدل الوفيات للأمراض الثلاثة المستهدفة بنسبة 64%، وخفض معدل الإصابة بالأمراض الثلاثة بنسبة 58% بحلول عام 2026 مع تقليل عدد الوفيات من 2.4 مليون عام 2020 إلى 950 ألف عام 2026.


 

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