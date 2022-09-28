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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ هندسة طرق يكشف سر بفوز محطة عدلي منصور بأفضل مشروع في2022

محطة عدلي منصور
محطة عدلي منصور

قال الدكتور حسن مهدي استاذ هندسة الطرق جامعة عين شمس، أننا بذنا في حصد مجهود كبير بذلته مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع المشروعات بنفسه.

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المترو: غلق محطة جمال عبدالناصر الجمعة المقبل تمهيدا لتشغيلها كمحطة تبادلية


وأضاف مهدي،  خلال برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لأول مرة تمكن المصري من الوصول إلى المطار من خلال المترو «محطة عدلي منصور»، لافتا إلى أنها محطة صديقة للبيئة وعلى أعلى مستوى.


وأشار مهدي، إلى أن محطة عدلي منصور بها أتوبيس ترددي، وبها قطار كهربائي خفيف،  للتسهيل على المواطن في الانتقال بين وسائل المواصلات بكل سهولة ويسر.


ونوه  حسن مهدي استاذ هندسة الطرق جامعة عين شمس، أن الأمريكان شهدوا بأن المحطة أفضل مشروع نقل في العالم لهذا العام.

 

نائب: فوز محطة عدلي منصور بأفضل مشروع لعام 2022 يتوج جهود الدولة

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صور مبهرة.. محطة عدلي منصور تفوز بجائزة أفضل مشروع نقل في العالم2022

 

اعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن حصول محطة عدلي منصور على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لسنة 2022 عن مسابقة التحكيم العالمية، يأتي نتيجة اتباع المعايير والمواصفات البيئية المختلفة فى إطار التحول للمنظومة الخضراء، كما أنها نموذج يتماشى مع رؤية مصر والأهداف القومية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، فيما يخص توفير الطاقة والنقل المستدام والحفاظ على الهوية المصرية.

 

وأشار "جمعة" فى بيان صحفى له، إلى أن محطة عدلي منصور والتي أقيمت على مساحة 30 فدانا وتضم 5 وسائل نقل، تسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، بالاعتماد في تنفيذها على منتجات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة لإبراز الشكل المعماري لها وبالمزج بين التصميمات الحديثة والتراثية المصرية القديمة، ما يجعلها أكبر محطة تبادلية بالشرق الأوسط تربط التجمعات العمرانية الجديدة وتكون بمثابة نقلة حضارية ونوعية في تاريخ مصر بشهادة مؤسسات دولية وبفوزها اليوم كأفضل مشروع نقل.

 

وأردف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المحطة تأتي على طريق تحقيق التكامل بين مختلف خطوط ووسائل النقل الجماعي سواء داخل القاهرة أو الواصلة بين العاصمة والأقاليم المصرية بما تقدمه من خدمات متعددة الوسائط، موضحا أن هذا المشروع الذي تم تنفيذه خلال فترة وجيزة 18 شهرا فقط بأيادي مصرية ومن خلال شركات مصرية، يبرز جهود وحرص القيادة السياسية في تطوير شبكة النقل ومواكبة التغيرات، فضلا عن تنفيذ استراتيجية التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام، بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير وقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا.

 

ولفت "جمعة"، إلى أنه يعكس قدرة واحترافية المصريين التي لازالت تنجح في إبهار العالم، مؤكدا أن مصر كانت تعاني من وجود شبكة مرافق متهالكة مع غياب التطوير، بينما نمضي الآن في مسار متكامل نحو تحسين ملف الطرق والنقل، لتصبح آلية داعمة لمشروعات التنمية وسرعة إعمار المدن الجديدة ولاسيما العاصمة الإدارية والعبور والشروق والسلام وغيرهم، وذلك بتوفير وسائل مواصلات سريعة وآمنة ومواكبة المستجدات التكنولوجية.

 

تجدر الإشارة إلى أنه يبلغ إجمالى مساحة محطة عدلي منصور 30 فدانا، ويتم تبادل الخدمة بها من خلال وسائل نقل "القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد القاهرة/ السويس) ومحطة السوبرجيت (أتوبيسات الأقاليم) والأتوبيس الترددي عدلي منصور/ مطار القاهرة والأتوبيس الترددي عدلي منصور / موقف الأقاليم".

 

محطة عدلي منصور وسائل النقل الجماعي عضو مجلس الشيوخ عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية صالة التحرير

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