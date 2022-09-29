أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 29-9-2022

بلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 29-9-2022، نحو 19.44 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع وذلك علي مستوي أحد أهم بنوك القطاع الخاص وهما بنكي " الكويت الوطني، البركة".

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه أمس بمقدار قرشين اثنين علي مستوي البنوك المصرية .

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم ، بدون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا عاملا بمصر

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 19.48 جنيها للشراء و 19.55 جنيها للبيع.

أعلي سعر



و أظهر أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية التابعة للقطاع الخاص، ليسجل 19.53 جنيها لشراء و 19.56 جنيها للبيع لدي مصرف أبوظبي الاسلامي



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.46 جنيها للشراء و 19.56 جنيها للبيع في بنوك HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، المشرق، قناة السويس، بلوم".



وبلغ سعر الدولار نحو 19.48 جنيها للشراء و 19.56 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي".

متوسط السعر



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.49 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع في بنكي كريدي أجريكول و قطر الوطني الأهلي QNB



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.5 جنيها للشراء و 19.56 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، ".

ثاني أعلي سعر



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي ميد بنك والإسكندرية نحو 19.51 جنيها للشراء و 19,54 جنيها للبيع.







الخدمات الرقمية

وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع اراءات إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .

ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

مشروعات البنك المركزي

وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.



طرح أذون باليورو



وطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة 364 يوما مقومة باليورو مدتها عام واحد بقيمة 626.9 مليون يورو بمتوسط عائد 1.697%.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الرسمي ، إن الحد الأقصى للعائد 1.7% بينما بلغ الحد الأدنى للعائد على الطرح 1.65% فيما سجل متوسط العائد 1.697%، بينما بلغ عدد العطاءات المقبولة 32 عطاء من إجمالي 38 عطاء.



وكشفت بيانات المركزي المصري أن إجمالي القيمة المطروحة بلغ 610 مليون يورو، بينما قبل البنك قيمة تبلغ 629.9 مليون يورو، تستحق السداد في 15 أغسطس 2023.

وسدد البنك المركزي في وقت سابق، أقساط وفوائد دين خارجي على مصر بنحو 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2022، وسدد المركزي المصري نحو 21.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021 .

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي خدمة أعباء الدين الخارجي المسددة في الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 1.3 مليار دولار فوائد مدفوعة ونحو 5 مليارات دولار أٌقساط مسددة.

وبلغ رصید الدیـن الخارجي نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بارتفاع نحو 19.9 ملیار دولار بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.