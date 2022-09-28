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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص سقط في منور منزله بالمنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه داخل منور بمنزله في مركز مغاغة شمال المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بورود بلاغ لمركز شرطة مغاغة، من أحد المواطنين يفيد بانبعاث رائحة كريهة من منزل جيرانه.

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وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، بشارع نفرتيتي خلف بنك التنمية بمركز مغاغة، وكشفت التحريات الأولية، عن وفاة "ع- ش- ا" 52 عاما، حلاق، بسبب سقوطه داخل منور من أعلي المنزل، مما أدي إلي وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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