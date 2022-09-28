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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجامعة المصرية اليابانية: مليون جنيه لدعم مسابقات الابتكار للطلاب

دكتور عمرو عدلي
دكتور عمرو عدلي

وافق مجلس الجامعة  المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على تخصيص مبلغ مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة لدعم مسابقات الابتكار للطلاب داخل الجامعة، وكذلك المنافسات الابتكارية والعلمية  لطلاب الجامعة مع الجامعات الاخرى.

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وفي بيان صادر عن الجامعة، قال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة، إن مجلس الجامعة وافق على تخصيص المبلغ وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برعاية الموهوبين والمبتكرين.

وأكد حرص الجامعة على دعم  قدرة الطلاب على الابداع والابتكار وانتهاج آليات الطرق المعملية في التعليم والتعلم القائم على إنجاز المشروعات البحثية، وذلك فى ضوء تبنى النموذج اليابانى الذى تطبقه الجامعة وتطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة التى تهدف فى المقام الاول الى تحقيق اهداف رؤية مصر 2030.

وأشار الى اهتمام الجامعة المصرية اليابانية باكتشاف الموهوبين والنابغين فى مختلف المجالات  العلمية والرياضية والفنية والأدبية ورعايتهم لتنمية وصقل مهاراتهم ودعمهم للمشاركة فى المسابقات الدولية، لافتا الى أنه سيتم تخصيص منح دراسية للمتفوقين والنابغين من الطلاب علميا ورياضيا.

الجامعة المصرية اليابانية المشروعات البحثية التكنولوجيا رؤية مصر 2030 القيادة السياسية رعاية الموهوبين

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