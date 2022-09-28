افتتاح فعاليات البعثة التجارية المصرية لقطاعات الكيماويات والأسمدة والأثاث بـ تنزانيا

شارك السفير "محمد جابر أبو الوفا"، سفير مصر لدى جمهورية تنزانيا المتحدة فى إفتتاح فعاليات البعثة التجارية المصرية المكونة من قطاعات الكيماويات والأسمدة والأثاث لجمهورية تنزانيا المتحدة خلال الفترة من 26-30 سبتمبر 2022، وذلك بتنظيم من المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة والمجلس التصديرى للأثاث والمكتب التجارى المصرى بدار السلام، وبتمويل من بنك مصر، والتى استهلت بإفتتاح الإجتماعات المباشرة بين الوفد المصري الذى ضم ممثلين عن 24 شركة مصرية متخصصة فى قطاعات الكيماويات والأسمدة والأثاث، وممثلي الشركات التنزانية المعنية.

حضر الافتتاح من الجانب التنزانى عدد من المسئولين أبرزهم "لطيفة خميس" المدير العام لهيئة تنمية التجارة الخارجية التنزانية، والسيد "زكى مبينا" نائب المدير التنفيذى لجمعية القطاع الخاص التنزانية.



وقد استعرض السفير المصري في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات البعثة التجارية المصرية التطورات الإيجابية العديدة التى تشهدها العلاقات المصرية التنزانية خلال السنوات الاخيرة في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لاسيما فى ضوء الزخم الذى تشهده هذه العلاقات منذ الزيارة الهامة والناجحة للرئيس "عبد الفتاح السيسى" لدار السلام في شهر أغسطس 2017، والتى منحت دفعة قوية لعلاقات البلدين فى مختلف المجالات، فضلاً عن الزيارة الهامة للرئيسة التنزانية "سامية حسن" لمصر فى شهر نوفمبر 2021.

ومن جانبها، أكدت المدير العام لهيئة تنمية التجارة التنزانية فى كلمتها على أهمية البعثة التجارية المصرية والاجتماعات المباشرة بين الجانبين، لما تمثله من فرصة مناسبة لاستكشاف فرص التعاون التجارى بين مصر وتنزانيا، الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات التجارية وإقامة شراكات اقتصادية بين البلدين، مبدية تطلعها لزيادة حجم التبادل التجارى وقيمة الاستثمارات المصرية فى تنزانيا.