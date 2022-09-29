عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لا يجوز.. رسالة علي جمعة لمحبي مطالعة الأبراج من باب التسلية

د. علي جمعة
د. علي جمعة

هل يجوز قراءة الطالع اليومي من باب التسلية ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق ، وأجاب علي جمعة عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز قراءة الطالع اليومي من باب التسلية لسد الذريعة.

وأضاف علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته على فيسبوك: أننا ينبغي علينا ألا نتسلى بتلك الخرافات التي لا فائدة منها.

 

حكم قراءة الأبراج ومتابعتها

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "ما حكم قراءة الأبراج ومتابعتها؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن علينا الاعتقاد فى الله وعدم الوهم.. ونتخذ الإجراءات التي إذن فيها الله ورسول، فقراءة الأبراج ليست ممنوعة، لأن مجرد القراءة في حد ذاتها فى الأصل ليست حراما.

وأضاف "أمين الفتوى" عبر فيديو على "يوتيوب" أما قراءة الأبراج اعتقادا بأنها تنفع أو تضر، وأرتب حياتى وأوراقى على هذا الشيء الذى اقرأه فهذا خطأ ولا يجوز.

 

هل يجوز قراءة الأبراج

 

ما حكم قراءة الأبراج على سبيل التسلية.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

حكم قراءة الأبراج على سبيل التسلية

وأكد الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق بجامعة الأزهر، أن قراءة الأبراج من باب التسلية حرام شرعًا، لأن التسلية بالحرام حرام، فعلى سبيل المثال، فالزنا محرم فهل نعمله أو نجربه من باب التسلية! فلا شيء يسمى الأبراج، فيولد اثنين في يوم واحد وكل شئ بينهما مختلف عن الآخر في الرزق والعمر والطبع، وواحد يموت قبل الثاني، وواحد رزقه ضيق والآخر رزقه واسع.

 

وقال الدكتور مبروك عطية، في رده على سؤال ورد إليه عبر البث المباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول:" ما حكم قراءة الأبراج على سبيل التسلية؟: "يا ريت نبطل دجل"، لعل الله يكرمنا، ونترك هذه الخرافات، فهذه أمور لا تسمن ولا تغني من جوع".

 

حكم القراءة في صفات الأبراج ، قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القراءة في صفات الأبراج جائزة شرعا لأنها ليست تدخلا في قوانين الله ولا خصائص الناس، فهي تعلم الشخص بعض الصفات التي وضعها الله في الناس.


وأضاف الورداني، ردا على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: "يجب على متابعي صفات الأبراج عدم ترك حسن الظن بالناس كأن تحكم على شخص مواليد برج الدلو بأنه شخص سيئ مثلا فتسيء الظن فيه فهذا غير جائز، أما قراءة ما سيحدث لمواليد الأبراج فهذا لا يجوز لأنه في علم الغيب ولا يعرفه أحد إلا الله".

قراءة الطالع اليومي هل يجوز قراءة الطالع اليومي من باب التسلية حكم قراءة الأبراج حكم قراءة الأبراج ومتابعتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

دعاء الرزق ردده بين الفجر والشروق.. يفتح الله لك أبواب الخير

ترشيحاتنا

محمد العريان: ألم اقتصادي كبير في انتظار أمريكا

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

أخبار العالم| إعصار إيان المدمر يضرب فلوريدا وأسعار الذهب تواصل النزيف عالميا

سعر الذهب اليوم 29-9-2022

لا يجوز.. رسالة علي جمعة لمحبي مطالعة الأبراج من باب التسلية

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللوزية في المنزل.. قبل المولد النبوي

في يومه العالمي.. خرافات شائعة عن أمراض القلب| لن تصدقها

إطلالة راقية للملكة رانيا.. شاهد

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

فيديو

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ