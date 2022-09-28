عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المصرية المستدامة : التغيرات المناخية في الدلتا تؤثر على التطوير القائم

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد دكتور عماد الدين عدلي، رئيس التنمية المصرية للتنمية المستدامة، أن ما حدث هذا الصيف في أوروبا، دليل على التغيرات المناخية التي تهاجم العالم، خاصة في موجات الجفاف التي حدثت.

التحول لجامعة خضراء في ظل التغيرات المناخية والبصمة الكربونية بآثار عين شمس

الزراعيين: مبادرة مصرية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة للتكيف مع التغيرات المناخية

وقال عماد الدين عدلي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الفيضانات والسيول بدأت تظهر بشكل كبير، وأثرت على حياه العديد، ونزوح ملايين البشر من أماكنهم لأماكن أخرى.

وتابع رئيس التنمية المصرية للتنمية المستدامة، أن العالم الآن يواجه مشاكل بالأمن الغذائي، سواء عن طريق الموجات الحارة أو موجات البرودة، مما يؤثر بشكل كبير على قطاع الزراعة.

مناطق الدلتا 

وأشار عماد الدين عدلي إلى أن مصر تعمل على تحسين حياه المواطن، ولكن تأثير التغيرات المناخية في مناطق الدلتا سيؤثر بشكل كبير، وتقاوم التنمية التي تحدث. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

بعد تصريح إكرامي.. هل رفض رمضان صبحي عرض الزمالك من أجل الأهلي؟

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ اقتصاد: 2 تريليون جنيه تكلفة برامج الحماية الاجتماعية في 8 سنوات

شريفة ماهر: جحود أبنائي وصل لشقيقتهم الصغيرة.. وأسعد لحظاتي وأنا أصلي..فيديو

أنا قلبي عليها.. شريفة ماهر: لم أسئ للفنانة نادية الجندي.. فيديو

شريفة ماهر: لم أستكمل تجربة الإنتاج في السينما.. فيديو

حسبي الله ونعم الوكيل ومش هتذل.. شريفة ماهر توجه رسالة قوية لأبنائها|فيديو

شريفة ماهر: أمينة رزق فنانة عظيمة.. وفاتن حمامة الأقرب لي

ببقى عاوزة أكسّر التليفزيون | شريفة ماهر تعلق على أعمال فنية ..فيديو

باحثة: المقاتلون الأجانب كانوا نواة لتكوين تنظيم القاعدة في أفغانستان.. فيديو

ترشيحاتنا

الشهود في مصرع صيدلي حلوان : استغاث بنا من فتك أسرة زوجته

وزيرة البيئة : تغير المناخ زاد الأمطار في الشتاء وأطال اليوم بالصيف

مشاهد مرعبة .. إعصار إيان يصل ولاية فلوريدا الأمريكية | فيديو

مشوفتش ومحصلش | ابن صيدلي حلوان يفجر مفاجأة عن واقعة البلكونة.. تحقيقات النيابة

71 قتيلا وجريحا.. ارتفاع حصيلة الهجوم الإيراني على إقليم كردستان

النيابة في مصرع صيدلي حلوان : حماته طلبت من زوجته تصويره أثناء إذلاله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقادها على السوشيال ميديا .. ياسمين عز ترد بفيديو غنائي |شاهد

بفيديو جديد.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة هيفاء وياسمين صبري.. من الأجمل بالتايجر | شاهد

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ريتسا

فيديو

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

نصب واحتيال.. تعرف على سبب رخص سعر اللحمة المفرومة |فيديو جراف

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

زار مجمع توازن الصناعي.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ