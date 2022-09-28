التنمية المصرية المستدامة : التغيرات المناخية في الدلتا تؤثر على التطوير القائم

أكد دكتور عماد الدين عدلي، رئيس التنمية المصرية للتنمية المستدامة، أن ما حدث هذا الصيف في أوروبا، دليل على التغيرات المناخية التي تهاجم العالم، خاصة في موجات الجفاف التي حدثت.

وقال عماد الدين عدلي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الفيضانات والسيول بدأت تظهر بشكل كبير، وأثرت على حياه العديد، ونزوح ملايين البشر من أماكنهم لأماكن أخرى.

وتابع رئيس التنمية المصرية للتنمية المستدامة، أن العالم الآن يواجه مشاكل بالأمن الغذائي، سواء عن طريق الموجات الحارة أو موجات البرودة، مما يؤثر بشكل كبير على قطاع الزراعة.

مناطق الدلتا

وأشار عماد الدين عدلي إلى أن مصر تعمل على تحسين حياه المواطن، ولكن تأثير التغيرات المناخية في مناطق الدلتا سيؤثر بشكل كبير، وتقاوم التنمية التي تحدث.