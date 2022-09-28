إبراهيم عيسى: الدولة المصرية تعيش حالة الاستقرار ونحتاج لتغيير في السياسات.. فيديو

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن المؤشر الحقيقي للنجاح هو الاستقرار والدولة المصرية تعيش حالة الاستقرار والاستمرار لان مصر والدولة لا تتحمل التفلت ولا الفوضى، موضحا أن أجهزة الدولة وعقيدة دولة يوليو هي عقيدة التمسك بالضبط الامني والدعاية والتعبئة والحشد.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن الحل للحفاظ على مفهوم الدولة هو التغيير من أجل الاستمرار من ناحية تغيير السياسات والوجوه من أجل الابقاء على الأهداف وتحقيقها.

واستكمل: "نحتاج تغيير السياسات والوجوه من أجل الإبقاء على الأهداف وتحقيقها، ونغير في التكتيك عشان نبقى الاستراتيجية متحققة وناجحة"، مؤكدا أن انتهاج هذه الاستراتيجية مسألة صعبة على مؤسسات الدولة المصرية.