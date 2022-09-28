حمدي رزق: السيدات يحسمن معركة الانتخابات التشريعية في الكويت

قال الإعلامي حمدي رزق، إن وزير الإعلام الكويتي فضل أن يعقد لقاء خاص مع وفد الإعلاميين المصريين المتواجد بالكويت لتغطية انتخابات مجلس الأمة.



وتابع رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «وزير الإعلام الكويتي وصف مصر بشجرة عتيقة جدرها ثابت وفرعها في السماء، وأشاد بلقاء الرئيس السيسي مع وزراء الإعلام العرب»، مشيرا إلى أن الانتخابات ستبدأ في الثامنة صباح غداً الخميس حتى الثامنة مساء.



وأوضح أن ما يقرب من 22 سيدة مرشحة ضمن انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وهو ما يؤكد استمرار خطة تمكين المرأة في الكويت، معلقا «عدد المصوتين من السيدات أكبر من الرجال، والنساء سيحسمن المعركة».



وتابع «هناك رغبة حقيقية أن يكون مجلس الأمة منتجا لصالح الشعب الكويتي، والجميع يرفع شعار تصحيح المسار، الجميع يتحدث الآن عن مصلحة المواطن الكويتي»، مردفا «الكرة الآن أصبحت في ملعب المواطن الكويتي خلال الانتخابات التشريعية،أعتقد الكويت بدأت عملية تصحيح المسار بإخراج الانتخابات من القبلية».



وأشار إلى أن عدد الناخبين في الانتخابات التشريعية بالكويت يبلغ حوالي 800 ألف، موضحا أن الصمت الانتخابي بدأ أيضا.



وصف عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة، ووزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت، العلاقات المصرية الكويتية، بأنها شجرة ثابتة، تعبر عن علاقة تاريخية متجذرة، ومصر والكويت شقيقتان لا تستغني إحداهما عن الأخرى، ومصر الشقيقة الكبرى نكن لها كل الإجلال والاحترام.

ونوه "المطيري"، فى لقائه الخاص مع وفد الصحفيين المصريين لتغطية انتخابات مجلس الأمة الكويتي، بتطلع الكويت إلى النموذج المصري في التنمية والتطور السريع في ظل تحديات اقتصادية عالمية.

وأضاف الوزير الإعلام الكويتي، “قلت للرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقائه بوزراء الإعلام العرب فى القاهرة أخيرا، إن مصر تقدم نموذجا ناجحا فريدا وطموحا، يلهمنا الحماس للاستفادة من هذه الروح الوثابة فى تطور ونهضة دولة الكويت التي تخطو خطوات ثابتة وفق خطة الكويت ٢٠٣٥”.

وتابع “لدينا حماس لرفد النهضة المصرية بما تحتاجه كويتيا، ودعونا المستثمرين الكويتيين لدخول السوق المصرى، واستكشاف الاستثمارات الواعدة، وفى الطريق وفد كويتي كبير من كبار رجال التجارة والأعمال للتعرف على الفرص الواعدة مصريا ما يعود بالخير على البلدين الشقيقين”.

