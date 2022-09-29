نشرة المرأة و الصحة|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب.. بيخاف من الفضايح|تعرف على فوبيا كل برج

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…

الحبوب من المشاكل الجلدية الأكثر أنتشارا و شيوعا بين الكثير من الأشخاص، وتظهر الحبوب نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية و اليومية الخاطئة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

يحتفل العالم 29 سبتمبر من كل عام بـ اليوم العالمي للقلب، القلب عبارة عن عضو مكون من أربع غرف يضخ الدم غير المؤكسج إلى الرئتين للحصول على الأوكسجين ثم يضخ الدم الغني بالأكسجين إلى الجسم كله، يمكن أن تؤثر أي مشاكل في بنية القلب على أدائه، تؤثر معظم أمراض القلب على عضلات القلب والأوعية الدموية ونظام التوصيل الكهربائي وصمامات القلب.

تألقت الملكة رانيا، خلال الأيام الماضية بمجموعة متنوعة و مختلفة من الإطلالات وذلك خلال زياراتها لـ مدينة نيويورك الأمريكية، وشاركت متابعيها بمجموعة من الصور.

الفوبيا هو نوع من اضطرابات القلق التي تجعل الفرد يعاني من خوف شديد وغير منطقي من موقف أو كائن حي أو مكان أو شيء ما، عندما يعاني الشخص من الفوبيا ، فإنه غالبًا ما يشكل حياته لتجنب ما يعتبره خطيرًا، التهديد المتخيل أكبر من أي تهديد حقيقي يمثله سبب الفوبيا.