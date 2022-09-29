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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنتي مبتكلمنيش من سنة ونص.. وجوزي هو اللي شالني مش ولادي.. أبرز تصريحات الفنانة شريفة ماهر

الفنانة شريفة ماهر
الفنانة شريفة ماهر

كشفت الفنانة شريفة ماهر، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية نهال طايل “، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول علاقاتها بابنها.

وأكدت شريفة ماهر، أن جحود أبنائي وصل مع اختهم أكتر مني، لأن بنتي الصغيرة تعاملني بشكل جيد وأنا أحبها".

وإليكم أبرز التصريحات:

 

حسبي الله ونعم الوكيل ومش هتذل.. شريفة ماهر توجه رسالة قوية لأبنائها|فيديو
أكدت الفنانة شريفة ماهر، أنها تناشد كل ابن أنه يكون بار بأمه خاصة بعد الحوادث الغريبة التي تحدث ضد الوالدين من الأبناء، معلقة “شفت حاجات كتير لواحد ظلم ناس ربنا جاب له بلوة”.

وقالت شريفة ماهر،أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في أولادي لأن الفلوس بتجنن الناس وبيحبوا الفلوس اكتر من أبوهم وأمهم”.

 

وتابعت الفنانة شريفة ماهر، أن “ناهد بنتي مبتكلمنيش من سنة ونصف وأقلها “منها لله عمرها ما كانت حنينة، وقلبها بقى قاسي عليا، وانا بقولهم إن ربنا سترني  ومهما عملوا مش هتذل لأن ربنا معايا”.

 

زوجي الحالي

وأشارت شريفة ماهر إلى أن "زوجي الحالي هو اللي شالني مش ولادي"

 

شريفة ماهر: جحود أبنائي وصل لشقيقتهم الصغيرة.. وأسعد لحظاتي وأنا أصلي..فيديو
قالت الفنانة شريفة ماهر، يا بخت الفنانة  نبيلة عبيد ان معندهاش ولاد لان أولادي ظلموني وبعتبر ماليش غير بنتي الصغيرة”.

وقالت شريفة ماهر، أن جحود أبنائي وصل مع اختهم أكتر مني، لأن بنتي الصغيرة تعاملني بشكل جيد وأنا أحبها",

 

وتابعت الفنانة شريفة ماهر، أن أسعد لحظة في حياتي وانا بصلي ومبحبش فرض يروح مني ابدا"

 

التبرع بالأعضاء حلال

وأشارت شريفة ماهر إلى أنه لو التبرع بالأعضاء حلال فأنا هتبرع، معلقة “الهام شاهين لسة صغيرة عن اناه تقول هتتبرع بالأعضاء بعد وفاتها”.

 


أنا قلبي عليها.. شريفة ماهر: لم أسئ للفنانة نادية الجندي.. فيديو
أكدت الفنانة شريفة ماهر، أنها لم تسئ للفنانة نادية الجندي، ولكن التصريحات التي أدلت لها أسيء فهمها، قائلة "أنا قلبي عليها “وأقولها إن احنا الفنانين مسلطة علينا الأضواء وإحنا قاعدين في بيوتنا وبنصحها كأخت كبيرة”.

وقالت شريفة ماهر، “أنا مسامحة الفنانة نادية الجندي لو اساءت ليا”.

 

تابعت "كنت بحلم أن أكون ممثلة ومغنية كويسة وحققت حلمي بذلك، إضافة إلى أنه كانت تربطني علاقة صداقة قوية مع الفنانة العظيمة أم كلثوم".

فيلم رابعة العدوية

وأشارت شريفة ماهر إلى أن اول لقاء جمعني بالفنانة نبيلة عبيد كان في فيلم رابعة العدوية، وعلاقتي معها كباقي الفنانين.  

 


شريفة ماهر: لم أستكمل تجربة الإنتاج في السينما.. فيديو
أكدت الفنانة شريفة ماهر، أنه "انا منتجة سينما وعملت فيلم "أبناء الشيطان"، والذي كان من بطولة الفنان حسين فهمي وفاروق الفيشاوي، وكان الظهور الأول للفنانة عبير صبري.

وقالت شريفة ماهر، أنه لم أستكمل تجربة الإنتاج في السينما، لأن بها بعض الأعمال عار على المصريين، “والكلام اللي بيتقال يوجدي في داهية”.

 

وتابعت الفنانة شريفة ماهر"، أن أناشد أن تكون الرقابة أكثر صرامة في بعض الأعمال الفنية حرصا على بلدي. 

 

منعرفش حاجة 

وأشارت شريفة ماهر إلى أنه "منعرفش حاجة عن "البوتكس والفيلر" وجيلنا من الفنانات منعرفش حاجة عنه".

 


شريفة ماهر: أمينة رزق فنانة عظيمة.. وفاتن حمامة الأقرب لي

أكدت الفنانة شريفة ماهر، أن فيلم “أعز الحبايب”، أحب الأدوار لقلبي لأن الفنانة أمينة رزق فنانة عظيمة، وكانت تتقمص الشخصية بشكل غير طبيعي، إضافة إلى أن بمسلسل “العبقري” عملت مع الفنان يوسف وهبي وهو فنان خفيف الدم بشكل غير طبيعي. 

وقالت شريفة ماهر، أن الفنانة  فاتن حمامة اقرب شخصية لي من الوسط الفني،  وتزاملنا لعدة سنوات طويلة.

 

وتابعت الفنانة شريفة ماهر، أن الفنانة فاتن حمامة، هي “أطيب مخلوقة وهي شخصية مثقفة وغير حقودة وتتعامل بالفطرة”.

 

 كان بيحبها جدا

وأشارت شريفة ماهر إلى أن  زوج فاتن حمامة كان بيحبها جدا حتى لما ماتت فاتن حمامة قال "وفاة زوجتي قطمت وسطي"


ببقى عاوزة أكسّر التليفزيون | شريفة ماهر تعلق على أعمال فنية ..فيديو

أكدت الفنانة شريفة ماهر، أنه بالعودة إلى زمن الفن الجميل، كان أفضل من الجيل الحالي.

وقالت “لما بسمع الألفاظ اللي بتتقال في الأعمال دلوقت ببقى عايزة أكسر التليفزيون”.

وقالت شريفة ماهر،، أحب أداء الفنانة ريهام حجاج، مؤكدة أنها تقوم بأداء جيد خلال الأعمال التي تقوم بها.

وتابعت الفنانة شريفة ماهر، في الماضي كنا ندرس فن الإلقاء والفنان عبد الوارث عسر علمنى لمدة سنة ونصف فن الإلقاء، مؤكدة أن  كل الجيل الجيد لا بد من ان يتعلموا فن الإلقاء. 

بسمع رامي صبري

وأشارت شريفة ماهر إلى أنه أنا كمطربة وفنانة مصرية بسمع رامي صبري وبحب صوته وهو حنين في الصوت. 

 

شريفة ماهر إلهام شاهين مصر نادية الجندي الفنانة نبيلة عبيد

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