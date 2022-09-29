أخبار التعليم| تعرف على الرابط المباشر لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022.. اليوم آخر فرصة للالتحاق المباشر بجامعة حلوان الأهلية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعرف على الرابط المباشر لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

أتاحت وزارة التعليم العالي باب التقديم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) بدا من يوم الأربعاء الموافق 28/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022، لمدة 3 أيام فقط لطلاب الدبلومات الفنية.

حقوق القاهرة: اليوم آخر موعد للتحويل من انتساب إلى انتظام

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن آخر موعد للتحويل من انتساب إلى انتظام .

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، أن اخر موعد للتحويل من انتساب الي انتظام هو غدا الخميس الموافق ٢٩ من سبتمبر علماً بأنه لن يتم قبول اي طلبات للتحويل بعد هذا التاريخ نهائيًا.

لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. اطلع على قواعد تقليل الاغتراب قبل التسجيل

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من أمس الأربعاء الموافق 28/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022، لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، كما أعلنت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٢، وتقدم إجمالي عدد (258028) طالبًا وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.اليوم.. آخر فرصة للالتحاق المباشر بجامعة حلوان الأهلية

تعلن جامعة حلوان الأهلية عن استمرار قبول طلبات التقديم المباشر لطلاب الثانوية العامة حتى نهاية اليوم الخميس الموافق ٢٩ سبتمبر .محاضرة للتوعية بأمراض القلب وطرق الوقاية ضمن احتفالية طب عين شمس.. اليوم

تنظم اليوم كلية الطب جامعة عين شمس محاضرة للتوعية بأمراض القلب وطرق الوقاية ضمن احتفالية طب عين شمس وياتي ذلك في إطار احتفالية كلية الطب والمستشفيات بجامعة عين شمس باليوم العالمى للقلب .

تعرف على خطوات تسليم شهادات التخرج بألسن عين شمس دفعة 2022

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات جامعة عين شمس عن خطوات تسليم شهادات التخرج بألسن عين شمس دفعة 2022، كما ينتظر الطلاب نتيجة الجهد الذي بذلوه طيلة تلك السنوات، وتعتبر شهادة التخرج هي المستند الذي يعبر عنهم عند الخروج لسوق العمل.