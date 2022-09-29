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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الزواج العرفي.. النقض توضح

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني الزواج العرفي. 


جاء في حيثيات الحكم أن لمَّا كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه واقع المجني عليها برضاها ولم تكن قد بلغت ثماني عشرة سنة كاملة، فإن دفاعه بأنه تمسَّك بزواجه بها بعد تجاوزها ذلك السن الثماني عشرة سنة دون اعتراض منها لا يؤثر في مسئوليته الجنائية قياماً أو تحديداً أو نفياً ، ولا جدوى من ثم منه . ولمَّا كان زواج الطاعن عرفياً بالمجني عليها لم يرتّب القانون عليه أثراً ، وهو من قبيل مبررات الرأفة الموكول تقديرها إلى قاضي الموضوع ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

الزواج العرفي النقض محكمة النقض حيثيات الحكم

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