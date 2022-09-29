الحرية الشخصية.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني الحرية الشخصية.



جاء في حيثيات الحكم أن الحرية الشخصية حق كفله الدستور أساس ومؤدى ذلك ؟

سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس ؟ المادتان ٣٤ ، ٣٥ إجراءات . جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه . المادة ٤٦ إجراءات التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن . تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها . موضوعي شرط ذلك ؟ تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير . غير كاف لقيام حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر . ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض . تفتيشه إدارياً والقبض عليه . باطل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . ‏يوجب نقضه . علة ذلك ؟ بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ولا بشهادة من أجراهما . خلو الحكم من دليل سواه يوجب القضاء ببراءة الطاعن.