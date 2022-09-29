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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحرية الشخصية.. النقض توضح

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني الحرية الشخصية. 


جاء في حيثيات الحكم أن الحرية الشخصية حق كفله الدستور أساس ومؤدى ذلك ؟

 سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس ؟ المادتان ٣٤ ، ٣٥ إجراءات . جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه . المادة ٤٦ إجراءات التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن . تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها . موضوعي شرط ذلك ؟ تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير . غير كاف لقيام حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر . ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض . تفتيشه إدارياً والقبض عليه . باطل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . ‏يوجب نقضه . علة ذلك ؟ بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ولا بشهادة من أجراهما . خلو الحكم من دليل سواه يوجب القضاء ببراءة الطاعن. 

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