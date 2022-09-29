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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبدالفتاح: أتحدى لو فيه اتنين في مصر فاهمين ملف التحكيم.. فيديو

صدى البلد

 
قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، إن لجنة الحكام الحالية لم تحصل على رأيي في اختيارات القائمة الدولية للحكام.


وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عامل السن ليس سببا في إقصاء بعض الحكام أمثال محمد الصباحي ومحمود عاشور من القائمة الدولية للحكام المصريين، مشيرًا إلى أن الثنائي يستحقا التواجد في قائمة الحكام الدولية، بسبب خبراتهما وإدارتهما لبعض المباريات المصيرية، ولكن كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام هو المسئول عن اختيارات القائمة.

مطالبته بالاستقالة.. 

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وأشار عبدالفتاح، إلى أنه من طلب الاستقالة من منصبه بسبب رفضه لتعيين حكم أجنبي لرئاسة لجنة الحكام، قائلًا: «رفضت البقاء مع كلاتينبرج، لأن نجاحنا سوف ينسب له، والفشل سيحسب لي فقط».


وعن بيان النادي الأهلي الذي هاجم فيه لجنة الحكام أثناء رئاستي اللجنة، قال عبدالفتاح: «شعرت بحزن شديد، ونحن شرفاء وعيب أوي أن يغلط الكبير، ولم أرفع قضية، وأخذت حقي بدون قضية».


وواصل: البعض ينتقد الحكام، ولكن هناك بعض الحكام يحللوا أخطاء الحكام ويتم انتقادهم بشكل مبالغ فيه وهم لا يعرفون قوانين الحكام، قائلًا: «أتحدى لو فيه اتنين في مصر فاهمين قوانين الحكام».
 

 

لجنة الحكام محمد الصباحي رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح محمود عاشور قناة صدي البلد

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