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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهم أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن عن فرص عمل.. وإبراهيم عيسى يواصل تصريحاته المثيرة عن الأذان .. والطقس يكشر عن أنيابه

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الاخبار الهامة علي مدار الساعة ومنها: 

مدير إستاد القاهرة: مواجهات الزمالك الـ7 مساء.. و150 ألف جنيه قيمة المباراة

قال وليد عبدالوهاب، المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة، إنه تم عمل تحضيرات كبيرة لمدة أسبوعين لزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ إلى مصر، مضيفا أنه كان استقبالا يليق بمصر والدولة الجديدة.


وأكد عبدالوهاب، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: لدينا بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى تمكنا من استضافة أي بطولة عالمية، مردفا أن المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية تم إنشاءها على أعلى مستوى.

 

منع هذا الجمهور من الدخول .. ضوابط صارمة من ستاد القاهرة

وجه وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، الشكر إلى شركة تذكرتي على جهود إعادة الأسرة المصرية إلى الاستاد لمتابعة المباريات مرة أخرى.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «لا يوجد شخص يستطيع دخول الاستاد الآن إلا بعد فحص البيانات»، مشيرا إلى وجود كاميرات بالاستاد تغطي جميع جوانب المدرجات.


أحمد السعدني يكشف تفاصيل وعكته الصحية وتغيبه عن مهرجان القاهرة للدراما


كشف الفنان أحمد السعدني، تفاصيل تعرضه لوعكة صحية، مؤكدا أن حالته حاليا في تحسن كبير.

وأضاف أحمد السعدني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن السوشيال ميديا بقت كلها شائعات، وبقي الموضوع ممل ومش لطيف.

وتابع الفنان أحمد السعدني، أن السوشيال ميديا طلعت عليا شائعات اني سافرت واتجوزت.


عقل مغلق| أول تعليق من إبراهيم عيسى على جدل تصريحاته عن ميكروفون الأذان

علق الإعلامي ابراهيم عيسى، على تصريحاته حول استخدام الميكروفونات بصوت عالٍ أمام المنشآت السياحية.

وقال عيسى: "حينما تحدثت عن الميكروفونات ومدى إزعاجها واعتبرت أن دي ثقافة سلفية قائمة على الصخب والضوضاء، وقلت هو الميكروفون نازل في القرآن تعرضت للهجوم والسب والشتم".

 

موجة شديدة الحرارة .. رامي رضوان : الخريف لسة بيسخّن | فيديو

حالة الطقس.. كشف الإعلامي رامي رضوان، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي والمقبل، مؤكدا أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة حلال الفترة الحالية ومستمرة.

 

تعذيب وبلطجية .. مفاجأة في إنهاء حياة صيدلي حلوان | فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن مصرع الطبيب الصيدلي بحلوان من الطابق الـ5.

وجاء فى الفيديو أن هذه القضية تأثر بها الجميع، بعد وفاة الطبيب الصيدلي ولاء زايد، بعد خلافات مع زوجته الأولي، و أسرتها، ومجموعة من البلطجية.


 

أحمد موسى: البترول أعلنت عن 5 اكتشافات بالبحر المتوسط ودلتا النيل


قال الإعلامي أحمد موسى، إن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب تكاتف الجميع لدعم الدولة.

وأكد أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «مفيش حاجة هتتوقف في مصر، والدولة لديها مخطط تعمل عليه»، مضيفا: «أي حد يتكلم على مصر لازم يعرف أنها دولة».

 

فرص عمل .. أحمد موسى : إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال عام

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن ضرورة العمل على توطين صناعة السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتوطين العديد من الصناعات في الفترة الحالية من أجل زيادة القيمة المضافة المصرية في صناعة السيارات.


 

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