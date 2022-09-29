علي أبو جريشة: عواد يستحق حراسة مرمى المنتخب في الوقت الحالي.. فيديو

أكد علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق أن محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك يعد أفضل حارس في مصر في الوقت الحالي وكان يجب ضمه لمنتخب مصر في معسكر سبتمبر الجاري تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وقال علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"محمد عواد أفضل حارس في مصر حاليًا ويقدم أفضل فتراته الكروية مع فريق الزمالك في الوقت الحالي بعد المساهمة في التتويج ببطولة الدوري الممتاز أو كأس مصر ".



وأضاف:" محمد عواد يستحق حراسة مرمى المنتخب حاليًا وكان يجب أن يضمه فيتوريا للمنتخب ".