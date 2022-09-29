الصباحي: لن أعتزل التحكيم رغم استبعادي من القائمة الدولية.. فيديو

أكد الحكم محمد الصباحي أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء استبعاده من القائمة الدولية للحكام بعد استبعاده منها في الأيام الماضية ، مشيراً إلى أنه يتمسك بالحصول على حقه في هذه الأزمة .

وقال الحكم محمد الصباحي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"فوجئت باستبعادي من القائمة الدولية للحكام وتحدثت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة من أجل تصحيح الأوضاع ووعدني بالحديث مع مارك كلاتينبرج في الفترة القادمة " .

وأضاف:" لن أعتزل التحكيم رغم استبعادي من القائمة الدولية وسأتمسك بالحصول على حقي كاملاً في الفترة القادمة".