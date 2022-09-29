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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصباحي: لن أعتزل التحكيم رغم استبعادي من القائمة الدولية.. فيديو

صدى البلد

 

أكد الحكم محمد الصباحي أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء استبعاده من القائمة الدولية للحكام بعد استبعاده منها في الأيام الماضية ، مشيراً إلى أنه يتمسك بالحصول على حقه في هذه الأزمة .

وقال الحكم محمد الصباحي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"فوجئت باستبعادي من القائمة الدولية للحكام وتحدثت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة من أجل تصحيح الأوضاع ووعدني بالحديث مع مارك كلاتينبرج في الفترة القادمة " .

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وأضاف:" لن أعتزل التحكيم رغم استبعادي من القائمة الدولية وسأتمسك بالحصول على حقي كاملاً في الفترة القادمة".

 

اتحاد الكرة محمد الصباحي إسلام صادق الحكم محمد الصباحي التحكيم

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