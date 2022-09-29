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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا لـ 3 محددات ..

برلماني يقترح اعتراف البنوك بنظام bot كشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية

أيمن محسب ـ عضو
أيمن محسب ـ عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب ـ عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا للاستعداد إلى المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في الفترة من 23 لـ 25 أكتوبر،  ظهرت في اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المستثمرين، وقطاع الأعمال ، والغرف الصناعية والتجارية، لمناقشة جميع التحديات التى تواجههم، والفرص المتاحة، بالإضافة إلى مساهماتهم في وضع حلول ومقترحات تساعد على تحسين مناخ الاستثمار.

 

وقال "محسب"، إن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، في ظل رغبة حقيقية من الدولة المصرية لمشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى وجود فرص استثمارية للمستثمرين المحليين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددا على أهمية المؤتمر الاقتصادي في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية في ظل رغبة قوية من جانب رجال الأعمال والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية للمشاركة في المؤتمر ومناقشة جميع القضايا والعمل على تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار.

 

 

وطالب عضو مجلس النواب، بتقديم حوافز غير تقليدية للمستثمرين مثل اعتراف البنوك بنظام حق الانتفاع  bot كشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية، موضحا أن البنوك لا تعترف به لأنه الأرض غير مملوكة لصاحب المشروع ، مقترحا 3 محددات للحفاظ على أموال الجهاز المصرفي منها وضع مدد طويلة لحق الانتفاع بحيث لا تقل عن أعمار المشروعات الصناعية ذات التمويل طويل المدي،  بما يضمن للبنوك استرداد أموالها، او الانتفاع بالأرض لفترات طويلة في حالة تعثر المشروع. 

وشدد "محسب"، على ضرورة تعديل بعض معايير الشهر العقاري المتعلقة بتسجيل الأصول بما يسمح للمستثمر بتسجيل عقود حق الانتفاع بالأرض، لكي يتثنى له تقديم العقد ضمن ضمانات القرض، ووضع آلية واضحة المعالم لعلاقة طرفي التمويل من البنك والمستثمر، مطالبا الجهات المعنية بمناقشة الامر باستفاضة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، مؤكدا أن تطبيقها سيسهل عمل المستثمرين من خلال توفير التمويل اللازم . 

أيمن محسب مجلس النواب املاك الدولة المؤتمر الاقتصادي مصطفى مدبولي البنوك حق الانتفاع bot

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