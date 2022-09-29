لجنة مشتركة لمعاينة الأرض المخصصة لإنشاء مدفن صحي برأس غارب

أعلن اللواء حامد احمد حامد رئيس مدينة راس غارب عن وصول لجنة مشكلة من وزارة التنمية المحلية ، البيئة ، التخطيط ، التنمية الاقتصاديه والهيئة العربية للتصنيع لمعاينة الأرض المقترحة لإنشاء مدفن صحى (لجمع وتدوير مخلفات القمامة) بمدينة رأس غارب.

وذلك في ضوء توجيهات الدولة وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر بسرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة العامة بالمحافظة.

واضاف حامد بأن اللجنة قامت بمعاينة 3 نقاط بطريق الشيخ فضل لتحديد الأنسب لإنشاء المدفن الصحى .

وأشار رئيس مدينة غارب أن اللجنة وافقت على الموقع الأنسب المقترح طبقا للاحداثيات المحددة مع البدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقات واصدار تخصيص الأرض للبدء فى اجراءات تنفيذ المشروع .