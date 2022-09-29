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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبيل انتخابات إسرائيل.. وزير جيش الاحتلال يخطط لبناء استيطاني جديد بالضفة

قبيل انتخابات إسرائيل..
قبيل انتخابات إسرائيل.. وزير الجيش يخطط لبناء استيطاني جديد

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن وزير الجيش بيني جانتس سيوافق على خطط بناء استيطاني جديدة في الضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن جانتس التقى الليلة الماضية برؤساء مجالس مستوطنات الضفة في خيمة الاحتجاج التي أقاموها خارج منزله في روش هاعين.

وأوضحت أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى مسألة البناء خارج منطقة ما تسمى "الخط الأخضر"، بعد أن كان من المفترض أن يعقد اجتماع مجلس التخطيط الأعلى للبناء الاستيطاني في أغسطس للمصادقة على بناء وحدات سكنية في الضفة.

ونوهت الصحيفة أن رؤساء المستوطنات أثاروا القضية أمام جانتس، ووفقا لمصادر عديدة، فإن رد جانتس كان بأنه ينوي الموافقة على خطط جديدة للبناء الاستيطاني في المستقبل القريب، "حتى قبل الانتخابات".

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