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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 6 دولارات

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 6 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.39% أو ما يعادل 6.32 دولار لتصل إلى 1653.66 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

أسعار العقود الآجلة للذهب

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.47% تعادل 7.9 دولار لتصل إلى 1662.15 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة بنسبة 0.57% إلى 18.77 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 0.67% إلى 855.85 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنحو 0.6% إلى 2138.27 دولار.

أسعار الذهب العقود الآجلة الأسواق العالمية أسعار الذهب المعدن الأصفر اسعار الذهب

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