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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الدقهلية..

الحبس وغرامة لطالبين حرضا على العلاقات المشبوهة عبر مواقع التواصل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم ثان المنصورة يفيد بورود معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب بمنطقة شرق الدلتا، بقيام طالبين بإنشاء حسابات على موقع إنستجرام ونشر فيديوهات خليعة ، للتحريض على ممارسة الشذوذ.

 

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وذلك أثناء تواجدهما بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وبحوزتهما حقيبتي ظهر بداخلهما أدوات تجميل وباروكة نسائية.

وبمواجهة الشابين المتحرى عنهما، اعترفا بتحريضهما على الفسق وممارسة الشذوذ الجنسي، واستخدام الحسابات على مواقع التواصل لكسب عدد من المشاهدات، والدعوة لنشر الرذيلة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ، وأمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق.
 

عقوبة ممارسة الشذوذ الجنسي

 

وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

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وكل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.


ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.


 

عقوبة نشر مقاطع اباحية عبر الانترنت

 

نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

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