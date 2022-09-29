مصر تتقدم في مؤشر الابتكار 5 مراكز.. هكذا تمكنت من النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.. والطلاب: نجاح له تأثير على الدراسة بالداخل بدلا من السفر للخارج 

التعليم العالي:

مصر تقدم برامج وتخصصات جديدة متطورة تواكب سوق العمل العالمي

أكاديمية البحث العلمي:

مصر تحتل المركز 54 عالمياً في مؤشر البحوث والتطوير

تقدم مصر في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية







شهدت مصر تطوير كبير في منظومة التعلم العالي الأمر الذي جعل الجامعات المصرية منافسة بجدارة في التصنيفات العالمية لتحقيق مراكز جديدة وهامة تساعد على جذب الجميع إليها.



فقد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدم مصر فى مؤشر الابتكار العالمي خمسة مراكز خلال العام 2022، حيث حصلت على المرتبة 89 عالميًا من بين 132 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مقارنة بالمركز 94 العام الماضي.





قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ فى النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذي تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي.



واضاف عبد الغفار لصدى البلد ، أن ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.





بينما كان قد أكد هناك زيادة مستمر في اعداد الطلاب ، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى ما أصبحت تقدمه مصر من برامج وتخصصات جديدة متطورة تواكب سوق العمل العالمي .

وأضاف عبد الغفار في تصريح له أن طلاب دول قارتي اسيا وإفريقيا هم الأكثر توافر على مصر ، مشيرا ال إنه يوجد بعد المنح المخصص هؤلاء الطلاب بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مبادرة ادرس في مصر استطاعت إن تحقق نجاح كبير حيث قدمت للطلاق خدمات متعددة.



وفي سياق متصل أعرب الطلاب عن رأيهم في الدراسة بالجامعات المصرية حيث قالت الطالبة مريم عادل، إن الجامعات الأهلية تمكنت من جذب الطلاب لها وذلك لأنها توفر جميع البرامج التعليمية المهمة التي يحاول الطلاب للالتحاق بها بالجامعات خارج مصر.



بينما أشار الطالب محمود مجدي ، إلى أن الجامعات الجديدة استطاعت أن تثبت أن التعليم العالي المصري اصبح متطورا حيث حدث ذلك بشكل سريع ، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف على الدراسة فقط بل الأنشطة أيضا.



وأوضح طارق علي، أن التصنيفات الدولية للجامعات والتخصصات الجديدة تجذب الطلاب لها بدلا من السفر للخارج لما تقدمه من شهادات مزدوجة لطلابها وبرامج دراسية جديدة ومميزة.





بينما قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن مصر احتلت المرتبة 83 مقارنة بالمركز 86 العام الماضي، لافتًا إلى ارتفاع ترتيب مصر في مؤشرات ركائز المؤسسات (المركز 111) وتطور السوق (المركز 86) والمخرجات الإبداعية (المركز 84).





وأشار إلى أن تقدم مصر في العديد من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث جاءت مصر في المرتبة الـ 15 من بين 36 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، فضلًا عن تقدم ترتيب مصر في مدخلات ومخرجات الابتكار، حيث حصلت مصر على المرتبة 97 في مدخلات الابتكار مقارنة بالمركز 102 خلال العام الماضي 2021، أما بالنسبة لمخرجات الابتكار.



وأضاف صقر لصدى البلد أنه بتحقيق مصر مرتبة مرتفعة في مؤشر البحوث والتطوير، حيث جاءت في المرتبة 54 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 55 عام 2021، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الباحثين خمسة مراكز، حيث حققت المرتبة 55، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز حيث جاءت مصر في المرتبة الـ 42 مقارنة بالمرتبة 49 العام الماضي.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقدم مصر في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية، حيث جاءت فى المركز 49 مقارنة بالمركز 54 العام الماضي، فضلًا عن تقدمها أيضًا في مؤشر تصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، حيث احتلت المرتبة 86 مقارنة بالمرتبة 90 عالميًا عام 2021.

