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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاسر الطلابية يقدمون التهنئة للدكتور السيد قنديل بعد تعيينه رئيساً لجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان


عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماعًا مع رؤساء الاتحادات الطلابية وأعضاء الاتحاد بحضور علي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة يارا هاني، مشيدًا بالأنشطة الطلابية التي يتم عقدها من خلال الطلابية بالجامعة معربًا عن سعادته بالمستوى العلمي والثقافي والأخلاقي الذي يتمتع بها الطلاب.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عوامل تطوير عمل الاتحادات الطلابية وتقديم اقتراحات تتعلق بخطط  الاستعداد للأنشطة وكذلك استعدادات استقبال العام الجامعي الجديد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاتحادات الطلابية تعد تدريبًا عمليًا للطلاب، داعيا الطلاب إلى ممارسة الأنشطة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم بجانب العملية التعليمية، كما تضمن اللقاء حقوق ووجبات الطالب الجامعي.

ودعا رئيس الجامعة أعضاء الاتحادات الطلابية إلى ضرورة العمل الجاد خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الدعم المخصص لهم في تحقيق أهداف اتحاداتهم ورفعة شأن الجامعة. 

وقدمت الاسر الطلابية التهنئة للدكتور السيد قنديل بعد صدور قرار تعيينه رئيساً لجامعة حلوان.

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