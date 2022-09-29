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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبراج شهيرة بالعقل الكبير.. تعرف عليها

ابراج
ابراج

أبراج عديدة  تعد أكثر عقلانية عندما يتعلق الأمر بالتوتر والحاجه إلى المزيد من التفكير فهي تحاول التفكير وحل المشكلات بهدوء وتقل لديهم مستويات التوتر إليك أبرز تلك الأبراج وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

1-برج السرطان

تعد أكثر الأبراج حساسيةهي السرطان ولكن عندما يتعلق الأمر بالتفكير فتعد هي أكثر الأبراج توترا  وتتوقع من الآخرين مزيد من الأهتمام ولكن تجدهم سريعا يفقدون الثقة في أنفسهم مع أي جدال أو أمور تحتاج إلى التفكير بهدوء

2- برج الميزان

يعد الميزان من أفضل الأبراج التي يمكن أن تتعامل مع التوتر والأفكار التي تحتاج إلى تفكير فهم  يحاولون العثور على السعادة في كل شيء صغير عندما يتطلب الأمر مزيد من التفكير فتجدهم لديهم القدرة على إيجاد الحلول ومحاولة حل المشكلات سريعا

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3- برج الأسد

إذا كنت تريد دروسًا في حب حياتك ، فلا يوجد سيد أفضل من برج الأسد  فهو يحاول دائما ايجاد حلول أسرع وتخطي العقبات والاستمتاع بمتع الحياة البسيطة. فهم  يبحثون دائمًا عن الجانب المشرق من الحياة 

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4-برج القوس

واحدة من أكثر علامات االأبراج  تفاؤلاً هو القوس  فهو دائما يحاول  النظر إلى الجانب الأكثر إشراقًا من الحياة 

5-برج الحوت 

على الرغم من أن برج الحوت هو أحد أكثر العلامات حساسية في عالم الأبراج ، وهم يحكمون دائما على الأمور بعواطفهم  ويظلون هادئين وباردون ويتجمعون في أصعب المواقف.

 

برج برج الأسد برج السرطان برج الميزان برج القوس برج الحوت

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