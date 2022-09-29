انتهاء تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بسيناء

أجرت محافظة شمال سيناء ، عمليات التقييم للمشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، والتي أقرتها اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وقامت اللجنة ببحث المشروعات التى تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، وذلك تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاختيار مشروع من الفئات الستة “المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ".

١٨ مشروعا

وسيتم اختيار أفضل ١٨ مشروعا على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة، بواقع ٣ مشروعات من كل فئة من الفئات الست، بحيث يتم توفير التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ "cop27" بشرم الشيخ.

وكانت اللجنة انعقدت برئاسة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة وأمين عام اللجنة، وريم علي يعقوب، مسئول اتصال المحافظة بالمبادرة، والدكتور أحمد جنيدي، وزارة التخطيط، والدكتور ممدوح عبد الحليم، وزارة التخطيط، والدكتور إسلام العليمي، وزارة التخطيط، والمهندس سيف الدين يونس، وزارة الاتصالات، وهبة علي أحمد، مدير وحدة “أيادي مصر” بالديوان العام، وإحسان داود الغالي، مقرر المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، ورضوى سامي شاهين، مدير جهاز شئون البيئة فرع شمال سيناء.

وأكد المحافظ أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.

