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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 107 مراكز مخالفة لبيع الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات خلال شهر سبتمبر

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة عن شن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وشنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث قامت بالمرور والتفتيش على 267 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر سبتمبر 2022، وتم رصد 107 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص، ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات. 

وتم إصدار 18 قرارا إداريا بإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص في 71 منشأة بيطرية بمحافظات: “الشرقية – القليوبية – البحيرة – الإسماعيلية – القاهرة – الأقصر – الإسكندرية – كفر الشيخ – بنى سويف - قنا”، وتم عمل 6 محاضر جنح بمحافظات كفر الشيخ، وبنى سويف، و13 محضرا إداريا بمحافظات: الشرقية – كفر الشيخ – القليوبية – الجيزة – القاهرة – الغربية – دمياط.

وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ17 مركزا بيطريا مخالفا بمحافظات: “الدقهلية – الإسكندرية – القاهرة – الأقصر – الغربية”.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات.

 

الزراعة تداول الأدوية اللقاحات البيطرية وزير الزراعة الطب البيطري الإجراءات القانونية

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