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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد النتيجة النهائية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اعتمد  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية النتائج النهائية للمشروعات الخضراء الذكية وفقاً للمعايير والاشتراطات عقب إنتهاء اللجنة التنفيذية من أعمال التقييم تمهيداً لإرسالها لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية .

 وذلك للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية رئيس الجمهورية، في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (   (cop27والذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.


حيث استعرضت اللجنة المشروعات التى تم اختيارها بمختلف فئاتها الستة طبقاً لمدى استيفائها للشروط والمعايير الموضوعة وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات لتقييم المشروعات المقدمة برئاسة محافظ المنوفية بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها أحد المبادرات الوطنية .

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 وأوضحت اللجنة بأن هناك العديد من المشروعات التى تهدف إلى تحسين البيئة وخدمة المجتمع ، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تبنى المشروعات الواعدة التي تم تقديمها ولم يكن لها نصيب في التصفيات النهائية للإستفادة منها في تنمية المجتمع ، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء لجنة التقييم على جهودهم المبذولة وأدائهم المتميز في هذا الشأن.


وخلال اللقاء وافق محافظ المنوفية على إنشاء وحدة الإقتصاد الأخضر بديوان عام المحافظة والتى سيكون من أبرز مهامها الإشراف على تحول المحافظة إلى الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات والمبادرات ، والتواصل المشترك مع كافة الجهات المعنية وتوحيد الجهود وتوجيهها نحو التحول للأخضر والتواصل مع الجهات المانحة ذات الاهتمام لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ تلك المشروعات داخل المحافظة ، دعم وتوجيه الأفكار التي يقدمها الأفراد ومراجعتها مع الجهات البحثية المعتمدة لترجمتها إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع ، وكذا مراجعة مشروعات المحافظة للتأكد من مراعاتها لتطبيقات الإقتصاد الأخضر بالإضافة إلى تكثيف الجهود التوعوية وإقامة الندوات والمؤتمرات للترويج للمشروعات الخضراء وأهميتها.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية المبادرة الوطنية وتوجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة إنطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

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