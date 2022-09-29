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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروع "سكن لكل المصريين" بالسادات

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي بنطاق مراكز ومدن المحافظة "سكن لكل المصريين"، بحضور نائبه محمد موسي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز السادات، ووكيل وزارة التموين، ومدير مديرية الإسكان، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام وعدد من ممثلي الجهات المختلفة من الأبنية التعليمية والصحة والطرق. 
وتم استعراض موقف عمارات الإسكان الإجتماعى بمواقع "الصوامع – الأخماس – الخطاطبة – بديل الدير" بمركز السادات للوقوف على المعوقات التى تواجه المشروع والعمل على تذليلها لبحث إمكانية تزويدها بمناطق الخدمات الضرورية من "مدارس ومواصلات وخدمات صحية ومخابز ووحدة إطفاء ومراكز شباب ومساجد وأسواق "  وربط تلك المواقع بشبكة طرق خارجية وربطها بمركز السادات وذلك لتوفير بيئة متكاملة تعمل على جذب المواطنين لحجز تلك الوحدات.

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وأشار محافظ المنوفية إلى أن عمارات منطقة الصوامع تضم 1776 وحدة سكنية ، وكذلك 1224 وحدة سكنية بمنطقة بديل الدير وعدد 984 وحدة سكنية بمنطقة الخطاطبة ، وعدد 816 وحدة سكنية بمنطقة الأخماس وذلك في إطار مشروع الاسكان الاجتماعي " سكن لكل المصريين " المتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل في المدن الجديدة والمحافظات، موجها بضرورة توحيد الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية بما يعود بالنفع علي المواطنين. 

جدير بالذكر أنه قد صدر قرار المحافظ رقم 1293 لسنة 2022 بتخصيص بعض المساحات بأرض الصوامع بكفر داود كمنطقة خدمات لعمارات الإسكان الاجتماعى وقرار رقم 1307 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة تعليم أساسي بناحية الأخماس .

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