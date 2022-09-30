عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الصحة تنفي إلغاء العلاج على نفقة الدولة وتؤكد استمرارها يوميا لهذه الأمراض

العلاج على نفقة الدولة
العلاج على نفقة الدولة

تسعى الدولة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، حيث أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الصحية لتقديم خدمة صحية أفضل للمواطن، ومن ضمن هذه الخدمات تقديم خدمة العلاج المجاني على نفقة الدولة.

ويسعى كثير من المواطنين للحصول على العلاج المجاني أو العلاج على نفقة الدولة، كونه حقهم في العلاج، وغالبا يكون للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج.

نفي شائعة إلغاء العلاج  المجاني 

وبعد ظهور شائعة إلغاء خدمة علاج المواطن على نفقة الدولة، نفى مجلس الوزراء إلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد مجلس الوزراء، على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف، مع  تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية، حيث تم إصدار 340 ألفاً و333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و415 مليون جنيه.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليون و 694 ألف و467 قرار علاج على نفقة الدولة، وذلك بداية من أول شهر يناير 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات و337 مليون و851 ألف جنيه.

يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، في جميع محافظات الجمهورية، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه هناك أكثر من 466 مستشفى مربوطة بالمجالس الطبية المتخصصة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة  الدولة.

الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لـ 4410 حالة بأسوان

توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجانى لأكثر من 1800 مواطن في أسوان

مصدر هذه الشائعات أعداء مصر

وأضاف عبدالغفار- خلال تصريحات إعلامية، أن المواطن عندما يذهب لهذه المستشفيات يتم الكشف عليه وكتابة تقرير طبي من لجنة مكونة من 3 أطباء ثم يصدر القرار.

وتابع: "لا صحة لإلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهذه شائعة لا تستحق أن نلتفت لها، وقرارات العلاج على نفقة الدولة تحدث بشكل يومي، وكلما ذات الشائعات تأكدنا أننا نسير على الطريق الصحيح  ومصدر هذه الشائعات هم أعداء مصر".

ومن ناحية أخرى، شملت قرارات العلاج على نفقة الدولة، تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

وتبدأ إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة،  بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى.

إلغاء العلاج على نفقة الدولة.. إعلامي الوزراء يرد 

رشا مجدى: قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغت نحو 1.6 مليون

 أوراق عمل قرار العلاج على نفقة الدولة

وتصدر الموافقة على طلب العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة له.

ونرصد لكم أوراق عمل قرار العلاج على نفقة الدولة:-

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد على الوجهين.

ـ تقديم أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من احد مستشفيات التي تدعم خدمة العلاج على نفقة الدولة.

ـ تقديم تقرير طبي بالحالة.

ـ إرفاق الأبحاث والتقارير الحديثة للحالة المستفيدة.

كما نرصد لكم أماكن تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة:-

المستشفيات التابعة للشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة بمحافظات، مطروح، كفر الشيخ، قنا، شمال سيناء، سوهاج، دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، بني سويف، المنوفية، القاهرة، الوادي الجديد، المنيا، القليوبية، الأقصر، الغربية، السويس، الدقهلية، البحيرة، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الإسكندرية، أسيوط، أسوان، الجيزة.

1
1
2
2
3
3
العلاج المجانى تكاليف العلاج خدمة صحية أفضل للمواطن عمليات جراحية خدمات طبية بالمجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمها لقيتها في الغسالة.. مصرع طفلة في حادث مؤسف بالعياط

تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

الابن يفضح خيانة أمه.. رد فعل زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من البلكونة|قضايا شغلت الرأي العام

أرجوك سامحني .. زينة تظهر بنظارة سوداء داخل الاستوديو وتكشف حقيقة ارتباطها

الذهب رخص | مفاجأة بشأن الأسعار اليوم الجمعة

مفيش قبض أقل من 2700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

مراتي طلعت رقاصة بعد 6 سنين جواز.. مروان داخل محكمة الأسرة

موضوعات متعلقة

الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لـ 4410 حالة بأسوان

توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجانى لأكثر من 1800 مواطن في أسوان

ترشيحاتنا

زيلينسكي يجتمع مع قادة الجيش قبيل ضم روسيا لأراض أوكرانية جديدة

وزير الأوقاف: حب رسول الله جزء من العقيدة والإيمان

كانوا رايحين الملاهي .. اختفاء 3 أطفال أشقاء فى ظروف غامضة بالقليوبية

ما هي ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة؟.. الأزهر: اغتنموها بهذا الوقت

اليوم.. آخر فرصة لطلاب الدبلومات الفنية للتقدم لتقليل الاغتراب والنتيجة من هنا

المشاط: برنامج "نُوَفِّي" يُحفز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التكيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش كوارع.. مدرسة تحذر أولياء الأمور| رسالة صادمة

18 قيراطا من الذهب الأبيض.. قصة الهدية الأخيرة للملكة إليزابيث

محتشمة.. زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار في أول ظهور بعد ولادتها| شاهد

عدم غسل الأسماك.. نصائح غريبة من شيف عالمي

فيديو

سبب انقلاب سيارة محور الضبعة.. فيديو جراف

بيحب الكشري.. سفير بريطانيا يتحدث عن دور مصر المحوري في المنطقة.. فماذا قال

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ