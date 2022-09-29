تكلفت نصف مليار إسترليني.. ارتفاع مخيف في إصابات لاعبي دوريات الكرة الكبرى

شهد الموسم الماضي بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي- الألماني - الفرنسي)، ارتفاع معدل الإصابات بنسبة 20%.

وذكرت شركة “هودين”، التي أصدرت الدراسة، أن نسبة الإصابات في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ارتفعت بنسبة 20 % في الموسم الماضي، وهو ما أثار مخاوف بشأن سلامة لاعبي كرة القدم في هذه الدوريات، في ظل ضغط المباريات.

وأوضحت الدراسة، أن تكاليف علاج الإصابات في الدوريات الخمس الكبرى ارتفع بنسبة 29%، حيث وصلت إلى 513 مليون جنيه إستيرليني.

باريس سان جيرمان الأكثر إنفاقا:

وتصدر باريس سان جيرمان قائمة الأكثر إنفاقا لعلاج لاعبيه بقيمة 34 مليون جنيه إستيرليني، كما جاء ريال مدريد في المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ 114 إصابة.

وسجلت مسابقة الدوري الإنجليزي، أكبر عدد من الإصابة (1231 إصابة)، وجاء الدوري الألماني في المركز الثاني (1205 إصابة).