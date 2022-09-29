يدخل العناية.. استشاري محذرا: كل 3 لتر شفط دهون يفقدك كيلو دم

قال الدكتور ماجد زيتون ، استشاري التجميل والليزر، إنه يجب أن يكون هناك تميز فى المراكز الخاصة لمريض السمنة سواء كان يعاني من سمنة كلية أو سمنة موضوعية أو لديه مشاكل فى الشعر أو مشاكل تجميلية فتكون بلا جراحة.

وتابع “زيتون”، خلال لقائه مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "أنا والطبيب" والمذاع على فضائية “صدى البلد“، أن لكل 3 لتر شفط دهون فى عملية يفقد المريض معها كيلو دم، ومن أجل ذلك علميا وطبيا المريض لا يستطيع استخراج أكثر من 3 لتر من الدهون، موضحا ”ومن أجل ذلك من الممكن بعد عملية شفط الدهون يدخل المريض العناية المركزة”.

الرجيم الخطأ

وأوضح الدكتور ماجد زيتون، أن الرجيم الخطأ يمكن أن يتسبب في فقدان المريض شعره، بسبب إصابته بالأنيميا الحادة وهبوط في الدورة الدموية، بالإضافة إلى أن الرجيم الخاطئ يمكن أن يتسبب في فقدان الإنسان الكتلة العضلية وليس الدهنية.