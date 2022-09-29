توجيهات عاجلة من السيسي باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في توشكى.. نواب: تستهدف تحقيق طفرة زراعية ضخمة لزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي 

عضو مجلس النواب: الرئيس السيسي يسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية



برلماني: مشروع توشكي الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي



نائب: زيادة المساحات المنزرعة في توشكي يعزز الأمن الغذائي في مصر



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة، فضلاً عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل.

وفي هذا الصدد، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن ما يشهده القطاع الزراعي في مصر يرجع الفضل فيه لتوجيهات القيادة السياسية للسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، مؤكدين أن الدولة حريصة علي زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضي وتبنى نظم حديثة في الري، حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014 .

أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي يعلم جيدا بأهمية الزراعة في مصر وذلك قام على الفور بتوجيهات عاجلة باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في توشكى، لافتا الي أن هذا المشروع من أهم المشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع الزراعى وهو ما يعكس حرص الدوله على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية

وأضاف “سعد” لـ"صدي البلد"، أن ما يشهده القطاع الزراعي في مصر يرجع الفضل فيه لتوجيهات القيادة السياسية للسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن الدولة حريصة علي زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضي وتبنى نظم حديثة في الري، حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014 .

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن خطة للتوسع الزراعي الأفقي ، وذلك من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديد من خلال عدد من المشروعات أبرزها مشروع تنمية سيناء ومشروع الدلتا الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن اتباع الدولة سياسة التوسع الزراعي بشكل رأسي وزيادة إنتاجية الفدان، من خلال تحسين جودة التقاوي والمخصبات الزراعية، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه، أشاد عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة في الاهتمام باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في توشكى، قائلا:" جهود الرئيس السيسي لا احد يستطيع انكارها في تحقيق طفرة زراعية ضخمة".

نقلة نوعية في الزراعة

واكد “حماد” لـ"صدي البلد"، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بنقلة نوعية في الزراعة خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا الي أن الغذاء أصبح أداة استراتيجية بيد الدول المنتجة والمصدرة، وهو ما دفع الدولة المصرية للسير بقوة في هذا الملف، ورغبتها في تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.

وأكمل عضو لجنة الطاقة والبيئة أن الدولة المصرية أعادت الحياة لمشروع توشكى من جديد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حل كافة المشاكل التى كانت تعيق المشروع عن تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي فى الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة في تحقيقه وتحصد نتائجه الآن.

كما، عبر احمد الحديدي عضو مجلس النواب عن سعادته بجهود الرئيس السيسي الكبرى في متابعة باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في توشكى، قائلا:" يجب فرض عقوبات صارمة علي المتعدين علي الأراضي الزراعية".

ثروة مصر الحقيقية في الأرض الزراعية

واكد “الحديدي” لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما خاصا بالمساحات الزراعية إيمانا منه بأن ثروة مصر الحقيقية في الأرض الزراعية، لذلك لابد من الحفاظ عليها، فالرئيس السيسي حث على تطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وذلك يؤكد حرصه علي تطوير وتنمية هذه المساحات الضخمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن زيادة المساحة المنزرعة في توشكى يعني زيادة أكيدة في الانتاج وتعزيز الأمن الغذائي لمصر.

وأوضح عضو البرلمان، أن الأزمة العالمية الحالية، اثبتت صواب رؤية القيادة السياسية وتوجيهاتها ومشاريعها الضخمة في مستقبل مصر الزراعي، والدلتا الجديدة وكلها مشاريع عملاقة، هدفها زيادة الانتاج الزراعي وزيادة الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة ظروف عالمية متقلبة، ونقص في السلع الأساسية والقمح .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات".



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة توشكي بجنوب الوادي، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.

و اطلع الرئيس على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية، موجهاً باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة، فضلاً عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل.