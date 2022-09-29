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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ1.5 مليون دولار.. أميرة جمال تكشف كواليس انتقال لاعب فيوتشر للوحدة الإماراتي

أميرة جمال
أميرة جمال

كشفت الإعلامية أميرة جمال، عن تفاصيل انتقال أحمد رفعت، لاعب فريق فيوتشر، إلى نادي الوحدة الإماراتي.

وقالت “جمال”، في تصريحات عبر برنامجها “صباح أون تايم”، المذاع عبر فضائية “أون تايم سبورت”، إن العضو المنتدب للوحدة الإماراتي كان متواجدا بالقاهرة أمس، في جلسة مطولة مع المسئولين بنادي فيوتشر، وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب للدوري الإماراتي. 

وأضافت أن “أحمد رفعت وصل ابو ظبي اليوم في الـ ١٢ ظهراً لتوقيع العقود لمدة موسم علي سبيل الاعارة بقيمة مليون ونصف المليون دولار”.

وأشادت أميرة جمال، بقدرات نادي فيوتشر التسويقية بعد الحصول قيمة إعارة اللاعب إلى صفوف نادي الوحدة الإماراتي لمدة عام بعد الحصول علي خدمات اللاعب بـ 23 مليون من نادي المصري البورسعيدي. 
واختتمت أميرة جمال تصريحاتها قائلة “إدارة فيوتشر نجحت في الحصول علي قيمة الصفقة وتسويق اللاعب بشكل محترف وهي الفائز الأكبر من انتقال اللاعب للدوري الإماراتي”.

اميرة جمال أحمد رفعت فيوتشر الوحدة نادي الوحدة الاماراتي

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